Что стимулирует метаболизм: эти продукты являются настоящими «ускорителями»

Когда дело доходит до похудения или поддержания веса, особенно важно, чтобы обмен веществ был в норме, поскольку в этом случае калории сжигаются быстрее.Некоторые продукты особенно хорошо стимулируют обмен веществ,Морские овощи. Чтобы метаболизм работал на полной скорости, щитовидная железа должна функционировать должным образом, и это требует некоторых веществ. Получить из их можно, например, из водорослей – этот продукт при отсутствии противопоказаний и при умеренном потреблении очень подходят для поддержания работы щитовидной железы.Черника. Она помогает организму сбалансировать уровень сахара в крови, что позволяет метаболизму осуществляться интенсивно. Кроме того, черника уменьшает воспаление, благодаря чему снижается риск развития рака, сердечных заболеваний, высокого уровня холестерина, высокого кровяного давления, диабета.Белки. Богатые белком продукты, такие как рыба, говядина или птица, а также растительные белки, такие как бобовые, эффективно поддерживают обмен веществ во всех отношениях. Белки проявляют свой полный эффект в сочетании со спортом, способствуя наращиванию мышечной массы.Какао. Несладкое какао – настоящий ускоритель метаболизма: таковым его делает насыщенность минералами,, особенно магнием. Это не только стимулирует обмен веществ, но и противодействует ожирению, более высокому риску диабета. Адекватное потребление магния с пищей в конечном итоге способствует снижению веса.Ананас. Ферменты, содержащиеся в нем, стимулируют пищеварение и, таким образом, способствуют снижению веса.Воздержание от еды. Выдерживать 10-12-часовые паузы межу приемами пищи тоже бывает полезно для стимулирования метаболизма. В целом с возрастом нужно стремиться к уменьшению привычного количества пищи, информирует Food News.