Смешанная деменция: 5 симптомов одной из самых опасных форм старческого слабоумия

Дегенеративные заболевания продолжают молодеть, однако до сих пор неизвестно, как можно от них излечиться. Поэтому так важно знать о возможных рисках их появления и надежной профилактике, говорят врачи.Патологии, которые раньше большинству казались далекими и маловероятными, с каждым годом становятся все моложе и моложе, поражая людей, которым нет и 40. Если верить статистике, то все больше молодых мужчин и женщин страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя большинству кажется, что это удел тех, кто уже на пенсии.Еще одна опасная болезнь, которая успешно «омолодилась» — это деменция. Например, болезнь Альцгеймера стали диагностировать даже у тридцатитрехлетних. От нее не лекарства, ученые и врачи из разных стран до сих стараются разгадать точную причину развития этой патологии, чтобы потом создать препарат для всех заболевших. Коварство болезни в том, что она не поражает человека сразу, а может развиваться годами. Диагностировать ее не так просто, однако первые симптомы могут насторожить и заставить задуматься о том, что нужно обратиться к врачу.Так, некоторые люди рискуют пострадать от смешанной деменции — когда у пациента диагностируют сразу несколько видов этой патологии, пишет британское издание Express. Считается, что у одного из 10 пациентов со старческим слабоумием как раз-таки смешанная деменция. По данным Общества болезни Альцгеймера, эта патология «гораздо чаще встречается у пожилых, например у тех, кто старше 75 лет».Люди, у которых развивается смешанная деменция, могут страдать от:сильных проблем с памятью;им сложно подбирать слова, они забывают как называются даже самые простые предметы, например, плита или телефон;они долго думают, прежде чем что-то сказать, могут понять собеседника не с первого и даже не со второго раза;начинают мучиться от бессонницы, у них появляются галлюцинации;им сложно концентрироваться на каком-то действии, они уже точно не могут ничего планировать.Наиболее распространенным типом смешанной деменции считается болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Однако врачи нередко встречают и другой вариант — болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.- Врачи, как правило, используют термин «смешанная деменция» только тогда, когда у человека наблюдаются явные клинические признаки двух типов заболевания. И один тип обязательно преобладает над другим, — говорят эксперты Общества болезни Альцгеймера.Так, болезнь Альцгеймера провоцируется накоплением дефектных белков в клетках мозга и вокруг них, особенно в клетках, которые помогают формировать воспоминания. Сосудистая деменция появляется из-за проблемам с кровоснабжением всего мозга — она чаще развивается у тех, кто перенес инсульт.