Врач Соломатина назвала обязательный продукт для людей после 60 лет

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, людям 60 лет и старше нужно при отсутствии противопоказаний обязательно есть ягоды, этот продукт эффективно защищает от дегенеративных сосудистых процессов, ассоциированных со старением.Диетолог Соломатина объяснила в интервью, почему считает ягоды яркого окраса обязательным продуктом для людей после 60 лет. Медик заметила, что многие возрастные проблемы со здоровьем бывают тесно связаны с развитием окислительного стресса – ягоды содержат вещества, препятствующие этому.«Старение напрямую связано с высоким окислительным процессом в организме. Поэтому необходимо употреблять яркоокрашеннные ягоды с большим содержанием антиоксидантов, которые будут его замедлять», - сообщила эксперт «Москве 24».Соломатина добавила, что людям без проблем с ЖКТ будет полезно съедать по половине стакана ягод ежедневно. Такая порция даст организму необходимые полезные вещества.Одной из самых полезных для борьбы с разрушительными процессами старения медик считает чернику – употребление этой ягоды обеспечивает профилактику таких заболеваний, как катаракта и глаукома. В свою очередь малина содержит ацетилсалициловую кислоту, помогающую разжижать кровь. Также очень полезны клубника, шиповник, смородина, вишня и черешня.Отдельно врач выделила оранжевые и желтые ягоды.«Пожилых людей эти ягоды могут предохранить от раннего старения, связанного с дегенеративными изменениями в сердечно-сосудистой системе, предотвратить онкологию», - сказала Елена Соломатина.