Врач Соломатина назвала обязательный продукт для людей после 60 лет
Диетолог Соломатина объяснила в интервью, почему считает ягоды яркого окраса обязательным продуктом для людей после 60 лет. Медик заметила, что многие возрастные проблемы со здоровьем бывают тесно связаны с развитием окислительного стресса – ягоды содержат вещества, препятствующие этому.
«Старение напрямую связано с высоким окислительным процессом в организме. Поэтому необходимо употреблять яркоокрашеннные ягоды с большим содержанием антиоксидантов, которые будут его замедлять», - сообщила эксперт «Москве 24».
Соломатина добавила, что людям без проблем с ЖКТ будет полезно съедать по половине стакана ягод ежедневно. Такая порция даст организму необходимые полезные вещества.
Одной из самых полезных для борьбы с разрушительными процессами старения медик считает чернику – употребление этой ягоды обеспечивает профилактику таких заболеваний, как катаракта и глаукома. В свою очередь малина содержит ацетилсалициловую кислоту, помогающую разжижать кровь. Также очень полезны клубника, шиповник, смородина, вишня и черешня.
Отдельно врач выделила оранжевые и желтые ягоды.
«Пожилых людей эти ягоды могут предохранить от раннего старения, связанного с дегенеративными изменениями в сердечно-сосудистой системе, предотвратить онкологию», - сказала Елена Соломатина.
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