4 привычки, которые помогут забыть о постоянных скачках давления

Гипертонию часто называют «тихим убийцей»: вы можете не чувствовать высокое давление, в то время как оно медленно, но верно разрушает ваш организм. Если к ней прибавляются определенные жалобы, то это повод как можно скорее обратиться к врачу.Принято считать, что проблемы с давлением встречаются только у людей пожилого возраста, а иметь дома тонометр — удел тех, кто приближается к пенсии. На самом деле это заблуждение, говорят врачи. Сейчас от проблем с давлением страдают даже те, кому еще нет 20 лет. Гипертония коварна тем, что вы можете долго не замечать первых тревожных звоночков, списывая все на усталость и недосып. Чтобы не нажить серьезных проблем со здоровьем, кардиологи советуют каждому приучить себя измерять давление хотя бы раз в неделю. Эта простая и быстрая процедура — отличная профилактика возможных осложнений.Еще один простой и надежный способ уберечь себя от гипертонии — это обзавестись полезными привычками. На первый взгляд какие-то из них могут показаться очевидными, однако именно они помогут сохранить сердце и сосуды здоровыми.Не позволяйте себе много нервничатьХронический неконтролируемый стресс напрямую связан с высоким кровяным давлением.- Не обязательно, что именно постоянная тревога или сильный стресс станут виновниками скачков давления. Однако именно они провоцируют обострение различных хронических заболеваний, которые как раз могут «разбудить» гипертонию, — говорит доктор медицинских наук, кардиолог Люк Лаффен.Острый стресс также может увеличить частоту сердечных сокращений и активировать симпатическую нервную систему, что, в свою очередь, повышает кровяное давление. Организм может не успеть среагировать на такие изменения. Итог — завышенные показатели на тонометре.Следите за своим весомОт массы тела зависят наше физическое и психическое состояние. И если у вас есть лишние килограммы, то нужно постараться избавиться от них — ваше сердце точно скажет вам спасибо.- Большинство людей с гипертонией имеют лишний вес. Однако, когда пациенты начинают худеть и заниматься спортом, то их самочувствие в разы улучшается, даже самая простая физическая активность всего за несколько недель может помочь забыть о скачках давления, — говорит доктор медицинских наук, кардиолог Мария Дука.Делайте зарядкуНе все могут себе позволить ходить в зал или постоянно заниматься каким-то видом спорта. И тут на помощь приходит зарядка. Упражнения — отличный способ снизить артериальное давление, особенно хорошо, если среди них будут и силовые (с утяжелением, например, с гантелями).Вы можете после пробуждения потратить всего 10-15 минут, это будет вполне достаточно. Начиная свой день с физической активности, вы можете повысить уровень эндорфинов, что сразу же улучшит ваше настроение.Для укрепления сердечно-сосудистой системы подходит любая активность: бег, прыжки на скакалке, скандинавская ходьба в интенсивном темпе, приседания, отжимания, езда на велосипеде и так далее.Откажитесь от спиртногоИли максимально ограничьте его употребление. По словам врачей, отказ от алкоголя может помочь снизить кровяное давление.- Контроль за употреблением алкоголя очень важен. Спиртные напитки могут содержать значительное количество калорий и сахара, что может способствовать увеличению жировых отложений и набору веса — оба эти фактора со временем могут привести к повышению артериального давления, — говорит доктор Крафт.Также алкоголь может значительно снизить эффективность лекарств от давления. Это тоже надо учитывать, особенно тем, кто вынужден периодически принимать определенные препараты.