Врач развеяла заблуждение о полезных для зрения продуктах

Некоторым продуктам (например, чернике и моркови) приписывают полезные для зрения свойства – но существуют ли они на самом деле?В интервью врача-диетолога Маргариты Арзуманян прозвучало профессиональное мнение по поводу свойств продуктов, которые часто называют суперполезными для глаз и зрения.«Морковь и черника не помогут восстановить ухудшившееся зрение – это заблуждение», - сказала, в частности, Арзуманян.Медик посоветовала не доверят утверждениям о том, что при возникших со зрением проблемах их употребление сможет помочь нормализовать его функцию.«Эти продукты не обладают какими-то особенными свойствами, которые могли бы помочь, если человек стал хуже видеть», - подчеркнула Маргарита Арзуманян.Специалист объяснила, что для хорошего зрения важно в достатке получать вещества, питающие сетчатку глаз – это омега-3 жирные кислоты, лютеин, цинк, витамины (A, B, C E). Организм этими веществами обеспечивают разные продукты: в их числе жирная рыба, салатные растения, бобовые, яйца, орехи, масла.В то же время врач заметила, что возникшие проблемы со зрением нужно корректировать у специалиста, а не с помощью каких-то продуктов.«Если уже есть нарушение зрения, никакие продукты не помогут это исправить».