Что происходит с организмом, когда мы чувствуем себя одинокими

Экономический центр Bankwest Curtin заявляет, что жителям Австралии одиночество обходится в 2,7 миллиарда долларов в год. Причём с начала эпидемии коронавируса это ощущение в стране лишь усилилось. Известно, что негативно влияет одиночество и на организм человека. И вот почему.Известно, что в Австралии экономические издержки одиночества - выше для женщин, нежели для мужчин. Правда, доцент экономики из Кертинского университета Астхик Мависакалян говорит, что понять, почему женщины чувствуют себя одинокими чаще, чем мужчины, сложно. Возможно, существуют какие-то гендерные различия, связанные с одиночеством. Также дело может быть в том, что у мужчин в принципе больше возможностей общаться благодаря работе. Причём нередко происходит это в тот период, когда женщины сидят дома и заботятся о детях.Одно исследование показало, что австралийские женщины чаще всего ощущают одиночество в 17 лет. Также резко возрастает у них ощущение одиночества после 65 лет. Что касается мужчин, то у них пик одиночества наблюдается в 50 лет.Итак, что же происходит с организмом, когда нам кажется, что мы одиноки? Если это длится недолго, то в организме начинает вырабатываться больше гормона стресса - кортизола. А вот при длительном одиночестве уровень кортизола становится в среднем более высоким. В результате из-за кортизола тело производит больше глюкозы, чтобы получить больше энергии. В итоге мы можем стать уязвимыми для других и начать испытывать эмоциональную боль. Всё это может привести к эволюционному несоответствию, когда поведение, заложенное природой, становится нездоровым. К примеру, жажда углеводов превращается в эпидемию ожирения.Одиночество приводит и к ряду проблем со здоровьем. Известно, что у одиноких людей выше риск развития старческого слабоумия и хуже когнитивные функции (IQ снижается со временем примерно на 2 %). То есть большую часть из 2,7 миллиардов долларов в год одинокие люди тратят на медицинские услуги, так как у них ухудшается здоровье.Кроме того, в ходе исследования Астхик высказывает предположение, что одиночество может стать причиной ухудшения поведения и здоровья. Дело в том, что более половины одиноких женщин и мужчин в возрасте 65+ сообщают о слабом здоровье. Причём происходит это в два раза чаще, чем у людей, которые не чувствуют себя одинокими.При хроническом одиночестве меняется поведение человека и запускается воспалительная реакция иммунной системы. А из-за хронического воспаления у него могут развиться диабет, рак, артрит, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые и другие заболевания.