Почему перед готовкой крупы нужно обязательно замачивать?


Эксперт-токсиколог Михаил Кутушов: нежелание предварительно замачивать крупы перед готовкой может обернуться опасными последствиями для организма и здоровья.

Токсиколог Кутушов посоветовал любителям каш и других блюд с содержанием круп не пренебрегать их замачиванием перед приготовлением. Специалист заявил, что активное употребление круп, которые предварительно не замачивались, сопряжено с высоким риском ряда заболеваний.

«Рацион, построенный на большом количестве предварительно незамоченной крупы, может привести к аутоиммунным заболеваниям, болезни щитовидной железы, экземе, диабету», - перечислил Кутушов.

В Telegram врач объяснил, что расфасованные в упаковки крупы содержат «в избытке» нежелательные и потенциально опасные вещества: это, например, дубильные соединения, компоненты удобрений. Проникая в организм, они способны нарушать процессы пищеварения, препятствовать усвоению витаминов, микроэлементов.

«Важно замачивать крупы перед приготовлением на несколько часов в чистой воде», - посоветовал медик.

Специалист добавил, что по тем же причинам следует предварительно вымачивать орехи и предназначенные для варки бобовые.
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