Врач связала развитие ожирения с попытками «заесть» стресс
Медицинский специалист утверждает, что чаще всего лишний вес образуется вследствие врожденных нарушений в работе органов, сбоев в работе эндокринной системы и «заедания» стрессов. Кроме того, в некоторых случаях чувство сытости наступает медленно, что заставляет граждан больше есть. Обычно данное явление наблюдается у пожилых людей.
«Отсюда и поговорка: "выходить из-за стола с легким чувством голода", так как ощущение сытости появляется спустя 15–20 минут. Все эти причины возможно скорректировать самостоятельно или обратившись к специалисту»,
— рассказала Теребинская.
По словам врача, неудачные попытки похудения могут послужить поводом для визита к пластическому хирургу. Однако она подчеркнула, что липосакция не является панацеей, так как удалить весь жир хирургическим путем невозможно.
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