Врач связала развитие ожирения с попытками «заесть» стресс

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Проблемы с весом могут возникать из-за гормональных сбоев, а также из-за стремления «заесть» стресс. Такое мнение в беседе с изданием News.Ru выразила врач-косметолог Анна Теребинская. Она рассказала, какие ошибки мешают похудеть.Медицинский специалист утверждает, что чаще всего лишний вес образуется вследствие врожденных нарушений в работе органов, сбоев в работе эндокринной системы и «заедания» стрессов. Кроме того, в некоторых случаях чувство сытости наступает медленно, что заставляет граждан больше есть. Обычно данное явление наблюдается у пожилых людей.«Отсюда и поговорка: "выходить из-за стола с легким чувством голода", так как ощущение сытости появляется спустя 15–20 минут. Все эти причины возможно скорректировать самостоятельно или обратившись к специалисту»,— рассказала Теребинская.По словам врача, неудачные попытки похудения могут послужить поводом для визита к пластическому хирургу. Однако она подчеркнула, что липосакция не является панацеей, так как удалить весь жир хирургическим путем невозможно.