Стало известно о синдроме внезапной смерти
По его словам, синдром внезапной смерти происходит из-за остановки сердца, связанной с нарушением питания сердечной мышцы:
"Это тромбоз сосудов, которые питают сердце, либо спазм. В любом случае это недостаточное поступление крови к мышце, приводящее к инфаркту".
В зоне риска находятся люди с врожденными или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больные сахарным диабетом, а также люди, имеющие вредные привычки.
Длин рекомендует регулярно проходить обследования у кардиолога, а также избегать стрессовых ситуаций и наладить режим сна.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий