Стало известно о синдроме внезапной смерти

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач-невролог Сергей Длин заявил, что в последний год в России синдром внезапной смерти стал встречаться чаще как среди младенцев, так и среди взрослого населения. Подробностями эксперт поделился в интервью Пятому каналу.По его словам, синдром внезапной смерти происходит из-за остановки сердца, связанной с нарушением питания сердечной мышцы:"Это тромбоз сосудов, которые питают сердце, либо спазм. В любом случае это недостаточное поступление крови к мышце, приводящее к инфаркту".В зоне риска находятся люди с врожденными или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больные сахарным диабетом, а также люди, имеющие вредные привычки.Длин рекомендует регулярно проходить обследования у кардиолога, а также избегать стрессовых ситуаций и наладить режим сна.