Соломатина перечислила продукты, снижающие негативный эффект от городской среды

Цитата философа Якоба Молешотта: "Человек есть то, что он ест" - как никакая другая отлично описывает важность употребления здоровой пищи. Как сообщает издание "Народные Новости", врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты положительно влияют на здоровье человека.Соломатина подчеркнула, что правильное питание важно не только для выработки энергии, а с точки зрения строения внутренних органов. Эксперт объяснила, здоровая пища выступает в роли "кирпичиков" для человеческих органов, помогая правильно строиться.Врач рассказала о негативном эффекте стрессов, будь то экологические или психологические. Любой стресс влияет на организм человека, ослабляя и делая более уязвимым. Обычно, люди в больших городах подержаны этому недугу.Диетолог посоветовала обратить внимание на здоровую пищу, как средство антистрессовой профилактики.Например, в оранжевых или желтых продуктах содержится бета-каротин, сохраняющий чувствительность глаз. В красных продуктах, поделилась врач, присутствует ликопин. Последний снижает проблемы с предстательной железой у мужчин и способствует укреплению дыхательной системы, резюмировала Соломатина.