Назван лучший напиток для похудения

Нередко люди переходят на здоровую пищу, но забывают о правильных напитках. Если они начинают пить несколько стаканов газировки в день, то со временем из-за сахаров и углеводов могут набрать вес. Поэтому важно знать, какие напитки нужно включать в рацион для ускорения процесса похудения.Зарегистрированный врач-диетолог, официальный представитель Академии питания и диетологии в национальных СМИ США Роксана Эхсани отмечает, что увидеть положительные изменения веса можно уже после того, как вы исключите высококалорийные напитки из рациона. А лучшим напитком для похудения считается вода.Существует множество причин, почему необходимо при похудении пить больше воды.Во-первых, говорит специалист, тело человека в основном состоит из воды. Поэтому не забывать о ней важно даже для поддержания общего здоровья. Вода помогает выводить отходы из организма и предотвращает запоры. Также она избавляет от вздутия живота.Кроме того, есть научные доказательства, подтверждающие преимущества воды для похудения. Согласно исследованиям, если вы будете получать достаточно воды, то это спасёт вас от переедания. Также учёные обнаружили, что люди, которые пили воду перед приёмом пищи, ели в итоге меньше. Связано это с тем, что потребление нормального количества воды снижает аппетит у пожилых.Представители Национальных академий наук, инженерии и медицины США советуют в сутки женщинам выпивать 11,5 чашек, а мужчинам - 15,5 чашек.Понять, достаточно ли воды вы получаете, можно по цвету мочи. Если он тёмный, значит, ваш организм обезвожен и вам нужно пить воды больше. Кроме того, если вы ходили последний раз в туалет больше четырёх часов назад, то это тоже служит сигналом нехватки воды.