Полезно ли пиво? Врач Обложко назвал его негативные эффекты

По мнению врача-диетолога Сергея Обложко, польза пива для организма часто преувеличивается, его регулярное питье тесно связано с рядом неблагополучных эффектов.Врач Обложко напомнил в интервью, что пиво – это источник большого объема жидкости, а также дополнительных (к еде) калорий. Медик предупредил, что регулярное употребление большого количества жидкости способствует отечности, появлению проблем с сердцем.«Жидкость поступает в кровь, и когда у человека в организме возникает слишком большой объем циркулирующей крови, это становится серьезной нагрузкой на сердце, что может быть очень опасно», - сказал Обложко «Известиям».Что касается калорий пива, то они вполне способны повлиять на появление лишнего веса.«По калорийности бутылка пива может равняться половине шоколадки», - объяснил врач.Обложко добавил, что пивной живот, часто встречающийся у злоупотребляющих напитком мужчин, подразумевает наличие висцерального жира – этот тип жира располагается глубоко в полости живота, рядом с внутренними органами, которые могут пострадать от такого соседства. При висцеральном ожирении резко возрастает вероятность появления болезней сердца, диабета.Еще один негативный эффект пива – его влияние на сексуальную функцию у мужчин.«В пиве содержится большое количество фитоэстрогенов, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны. Мужчины, злоупотребляющие этим напитком, могут отметить снижение либидо, увеличение груди», - констатировал специалист.