Когда занятия спортом могут привести к набору веса
«В любых тренировках важно не переборщить, ведь рано или поздно организм адаптируется к упражнениям и станет более выносливым. А это значит, что вам придется все больше увеличивать нагрузки»,
– пояснила специалист в разговоре с «Общественной службой новостей».
Как отметила врач, не стоит забывать, что человек, с фанатизмом отдающий себя тренировкам, рискует столкнуться ситуацией, когда будет лишен этой возможности – из-за болезни, работы или травмы. Тогда привычка может сыграть злую шутку с организмом, нуждающимся в повышенной физической активности, – например, человек может начать резко набирать вес.
В числе оптимальных оздоровительных практик Светлана Малиновская выделила ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде, плавание и акробатику. При этом пожилым людям, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, лучше заняться небольшими силовыми нагрузками.
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