Что будет, если есть сырые кабачки каждый день: объясняет врач
Кабачок — ближайший родственник тыквы. Он бывает разной окраски — зеленый, желтый, белый и даже черный. Один из самых популярных сортов — маленькие и нежные на вкус цукини.
Хорошие хозяйки знают, как сделать так, чтобы кабачки не успевали надоесть. На самом деле ассортимент возможных блюд достаточно велик. Их можно тушить, фаршировать, обжаривать, добавляя потом огуречно-помидорно-чесночную начинку. Из них можно печь оладьи, добавлять в салаты и супы, мариновать, делать запеканки, варенье и известную еще с советских времен кабачковую икру, которую так любили готовить наши бабушки.
Кроме вкуса, этот овощ привлекает многих набором полезных свойств.
Что полезнее: кабачки или цукини?
Как рассказали в Роскачестве, в кабачках и цукини содержится масса ценных минералов, включая кальций, железо, магний, фосфор и много калия. Также в них много витаминов, включая витамин А, витамин С, витамин К и фолиевую кислоту. Между тем, состав кабачков и цукини практически одинаковый. Разница лишь в том, что в цукини больше витамина С.
Вот 5 причин есть кабачки каждый день
Похудеть
Кабачки хорошо впишутся практически в любую программу по снижению веса. Правда, для этих целей не подойдут жареные в масле овощи, тем более обваленные предварительно в муке. Сидящим на диете рекомендуют кабачки тушить, варить, запекать, а лучше всего — есть в сыром виде.
«Сырой молодой кабачок не помешает и в традиционном салате из помидоров и огурцов, не будет лишним в салате из редиса и огурцов», — советует диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Софья Елиашевич.
Для снижения веса кабачок еще хорош тем, что в нем много клетчатки — она улучшает пищеварение и не дает переедать.
«Самое главное свойство кабачков — большое количество пищевых волокон. На 100 г продукта — целый 1 г пищевых волокон. Для сравнения, в помидорах и огурцах на 100 г — в районе 0,5 г пищевых волокон; а в редисе на 100 г — 1,4 г», — добавляет специалист московского НМИЦ.
Калорийность кабачков, 100 г
Сырые — 24 ккал
Припущенные — 38 ккал
Жареные — 88 ккал
Конкретных ограничений по количеству съеденных кабачков в день нет, но врачи не одобряют монодиеты и любят напоминать: не стоит зацикливаться на каком-то одном продукте, даже если он суперполезный — чем разнообразнее будет питание, тем лучше.
Укрепить иммунитет
Сразу и не подумаешь, но в кабачках приличное количество витамина С (аскорбиновой кислоты) — одного из главных союзников человека в борьбе с сезонными ОРВИ. В пандемию коронавируса этот «ингредиент» тоже не теряет своей актуальности. В 100 г кабачка содержится 15 мг витамина — более 16% от суточной дозы.
Кроме того, витамин С — мощный антиоксидант, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу и кровеносные сосуды.
Кстати, витамин С тоже не любит длительной термической обработки — он быстро разрушается при нагревании, что дает еще один плюс к поеданию овоща в сыром виде.
Кому могут быть противопоказаны кабачки?
У кабачков минимум противопоказаний, однако и они могут вызывать реакцию у человека с индивидуальной непереносимостью (например, аллергическую).
Не стоит налегать на них и страдающим заболеваниями ЖКТ, в частности, из-за большого содержания в них витамина С, который разрушительно действует на слизистые оболочки. Чтобы не спровоцировать раздражение желудка и кишечника, таким людям советуют термически обрабатывать кабачок или хотя бы снять с него кожуру.
Улучшить зрение
В кабачке есть сразу три вещества, полезных для глаз. Во-первых, в нем содержится витамин А, хоть его и не очень много (в 100 г 0,6% от суточной дозы).
Во-вторых, он богат растительным пигментом лютеином, влияющим на остроту зрения (его больше в темно-зеленых кабачках). По словам специалистов, лютеин накапливается в сетчатке глаза и может задерживать до 40 % вредного ультрафиолетового излучения, укрепляет стенки внутриглазных сосудов и улучшает способность видеть в сумерках и темноте. Чтобы повысить усвояемость этого пигмента, не надо усердствовать в готовке — достаточно легкой тепловой обработки.
В-третьих, в нем есть зеаксантин — вещество из группы каротиноидов (больше в желтых кабачках). Как и лютеин, он необходим для правильной работы сетчатки глаза.
Поддержать работу сердца
Кабачки называют идеальным продуктом для сердца — в нем много калия (238 мг в 100 г — 9,5% от суточной дозы) и мало натрия (2 мг). Такое удачное сочетание полезно для нормализации артериального давления. А присутствие еще магния (9 мг в 100 г) и фолиевой кислоты (витамин В9) делает кабачок особо привлекательным для тех, кого заботит профилактика сердечной недостаточности, аритмий и атеросклероза.
Избавиться от отеков
Кабачки обладают мягким мочегонным эффектом благодаря высокому содержанию воды (около 93%) и калия, который обеспечивает нормальный солевой обмен и выведение излишков жидкости из организма. Именно поэтому овощ отлично справляется с отеками. В качестве мочегонного используют не только мякоть, но цветки и семена.
Однако кабачки не советуют употреблять при пиелонефрите и других заболеваниях почек, чтобы не давать на орган лишнюю нагрузку.
Почему горчат кабачки
Горьким вкусом кабачок обязан кукурбитацину — токсичному веществу. Его концентрация зависит от полива, погодных условий, недостатка/переизбытка азота и калия в почве. Чаще всего это вещество сконцентрировано в семенах и кожуре. Как предупреждают в Роспотребнадзоре, горькие кабачки могут привести к спазмам в желудке и диарее, поэтому их не стоит есть даже после термической обработки — кукурбитацин не разрушается при высокой температуре.
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