Что будет, если есть сырые кабачки каждый день: объясняет врач

Дачники уже вовсю собирают урожай кабачков, поэтому самое время разобраться, чем же так хорош этот овощ.Кабачок — ближайший родственник тыквы. Он бывает разной окраски — зеленый, желтый, белый и даже черный. Один из самых популярных сортов — маленькие и нежные на вкус цукини.Хорошие хозяйки знают, как сделать так, чтобы кабачки не успевали надоесть. На самом деле ассортимент возможных блюд достаточно велик. Их можно тушить, фаршировать, обжаривать, добавляя потом огуречно-помидорно-чесночную начинку. Из них можно печь оладьи, добавлять в салаты и супы, мариновать, делать запеканки, варенье и известную еще с советских времен кабачковую икру, которую так любили готовить наши бабушки.Кроме вкуса, этот овощ привлекает многих набором полезных свойств.Что полезнее: кабачки или цукини?Как рассказали в Роскачестве, в кабачках и цукини содержится масса ценных минералов, включая кальций, железо, магний, фосфор и много калия. Также в них много витаминов, включая витамин А, витамин С, витамин К и фолиевую кислоту. Между тем, состав кабачков и цукини практически одинаковый. Разница лишь в том, что в цукини больше витамина С.Вот 5 причин есть кабачки каждый деньПохудетьКабачки хорошо впишутся практически в любую программу по снижению веса. Правда, для этих целей не подойдут жареные в масле овощи, тем более обваленные предварительно в муке. Сидящим на диете рекомендуют кабачки тушить, варить, запекать, а лучше всего — есть в сыром виде.«Сырой молодой кабачок не помешает и в традиционном салате из помидоров и огурцов, не будет лишним в салате из редиса и огурцов», — советует диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Софья Елиашевич.Для снижения веса кабачок еще хорош тем, что в нем много клетчатки — она улучшает пищеварение и не дает переедать.«Самое главное свойство кабачков — большое количество пищевых волокон. На 100 г продукта — целый 1 г пищевых волокон. Для сравнения, в помидорах и огурцах на 100 г — в районе 0,5 г пищевых волокон; а в редисе на 100 г — 1,4 г», — добавляет специалист московского НМИЦ.Калорийность кабачков, 100 гСырые — 24 ккалПрипущенные — 38 ккалЖареные — 88 ккалКонкретных ограничений по количеству съеденных кабачков в день нет, но врачи не одобряют монодиеты и любят напоминать: не стоит зацикливаться на каком-то одном продукте, даже если он суперполезный — чем разнообразнее будет питание, тем лучше.Укрепить иммунитетСразу и не подумаешь, но в кабачках приличное количество витамина С (аскорбиновой кислоты) — одного из главных союзников человека в борьбе с сезонными ОРВИ. В пандемию коронавируса этот «ингредиент» тоже не теряет своей актуальности. В 100 г кабачка содержится 15 мг витамина — более 16% от суточной дозы.Кроме того, витамин С — мощный антиоксидант, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу и кровеносные сосуды.Кстати, витамин С тоже не любит длительной термической обработки — он быстро разрушается при нагревании, что дает еще один плюс к поеданию овоща в сыром виде.Кому могут быть противопоказаны кабачки?У кабачков минимум противопоказаний, однако и они могут вызывать реакцию у человека с индивидуальной непереносимостью (например, аллергическую).Не стоит налегать на них и страдающим заболеваниями ЖКТ, в частности, из-за большого содержания в них витамина С, который разрушительно действует на слизистые оболочки. Чтобы не спровоцировать раздражение желудка и кишечника, таким людям советуют термически обрабатывать кабачок или хотя бы снять с него кожуру.Улучшить зрениеВ кабачке есть сразу три вещества, полезных для глаз. Во-первых, в нем содержится витамин А, хоть его и не очень много (в 100 г 0,6% от суточной дозы).Во-вторых, он богат растительным пигментом лютеином, влияющим на остроту зрения (его больше в темно-зеленых кабачках). По словам специалистов, лютеин накапливается в сетчатке глаза и может задерживать до 40 % вредного ультрафиолетового излучения, укрепляет стенки внутриглазных сосудов и улучшает способность видеть в сумерках и темноте. Чтобы повысить усвояемость этого пигмента, не надо усердствовать в готовке — достаточно легкой тепловой обработки.В-третьих, в нем есть зеаксантин — вещество из группы каротиноидов (больше в желтых кабачках). Как и лютеин, он необходим для правильной работы сетчатки глаза.Поддержать работу сердцаКабачки называют идеальным продуктом для сердца — в нем много калия (238 мг в 100 г — 9,5% от суточной дозы) и мало натрия (2 мг). Такое удачное сочетание полезно для нормализации артериального давления. А присутствие еще магния (9 мг в 100 г) и фолиевой кислоты (витамин В9) делает кабачок особо привлекательным для тех, кого заботит профилактика сердечной недостаточности, аритмий и атеросклероза.Избавиться от отековКабачки обладают мягким мочегонным эффектом благодаря высокому содержанию воды (около 93%) и калия, который обеспечивает нормальный солевой обмен и выведение излишков жидкости из организма. Именно поэтому овощ отлично справляется с отеками. В качестве мочегонного используют не только мякоть, но цветки и семена.Однако кабачки не советуют употреблять при пиелонефрите и других заболеваниях почек, чтобы не давать на орган лишнюю нагрузку.Почему горчат кабачкиГорьким вкусом кабачок обязан кукурбитацину — токсичному веществу. Его концентрация зависит от полива, погодных условий, недостатка/переизбытка азота и калия в почве. Чаще всего это вещество сконцентрировано в семенах и кожуре. Как предупреждают в Роспотребнадзоре, горькие кабачки могут привести к спазмам в желудке и диарее, поэтому их не стоит есть даже после термической обработки — кукурбитацин не разрушается при высокой температуре.