Как малина может навредить здоровью: диетолог Поляков

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Ягода малина обладает широким спектром полезных свойств, но некоторым людям она противопоказана, а в больших порциях может навредить печени.Диетолог Антон Поляков объяснил в интервью, как малина может навредить здоровью. По словам врача, неумеренное поедание ягоды увеличивает в организме содержание фруктозы, с чем связаны определенные риски. В частности, избыток фруктозы ведет к увеличению токсической нагрузки на организм, негативно влияя на функцию печени.«Чрезмерное употребление малины провоцирует увеличение фруктозы в организме человека, что может неблагоприятно сказаться на функции печени», - сказал Поляков «Вечерней Москве».Диетолог добавил, что при высокой фруктозной нагрузке на печень возникают проблемы с похудением и поддержанием здоровой веса, стройной фигуры.Также Поляков перечислил состояния, при которых малину есть не следует во избежание «отрицательных эффектов».Обострение хронических болезней ЖКТ – например, гастрита, язвы.Подагра.Склонность к аллергическим реакциям.