Как малина может навредить здоровью: диетолог Поляков
Диетолог Антон Поляков объяснил в интервью, как малина может навредить здоровью. По словам врача, неумеренное поедание ягоды увеличивает в организме содержание фруктозы, с чем связаны определенные риски. В частности, избыток фруктозы ведет к увеличению токсической нагрузки на организм, негативно влияя на функцию печени.
«Чрезмерное употребление малины провоцирует увеличение фруктозы в организме человека, что может неблагоприятно сказаться на функции печени», - сказал Поляков «Вечерней Москве».
Диетолог добавил, что при высокой фруктозной нагрузке на печень возникают проблемы с похудением и поддержанием здоровой веса, стройной фигуры.
Также Поляков перечислил состояния, при которых малину есть не следует во избежание «отрицательных эффектов».
Обострение хронических болезней ЖКТ – например, гастрита, язвы.
Подагра.
Склонность к аллергическим реакциям.
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