Нутрициолог объяснила, как правильно пить воду и зачем

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Нутрициолог Любовь Пищалкина объяснила, какую роль для сохранения нашего здоровья играет питьевой баланс и как пить воду правильно.Результаты многих исследований говорят о том, что большинство болезней наступает из-за обезвоживания организма. Мы слишком мало пьем. А ведь человеческий организм состоит из воды на 75%! Но чем мы старше, тем меньше в нас остается воды.«Все процессы в организме происходят при помощи воды. Она помогает переработать пищу в энергию, доставляет вещества и микроэлементы в клетки. Вода участвует в очистке суставов и сосудов, растворяет отложения, выводит токсины, шлаки. Вода поддерживает стабильную температуру организма в любую погоду», — говорит специалист.Если организм испытывает хронический дефицит воды, неизбежно начинаются проблемы с щитовидной железой, сердцем, нервной системой, нарушается обмен веществ и появляется лишний вес.Высока вероятность головной боли и мигрени, вероятны перепады настроения. Довольно часто при нехватке в организме жидкости образуются камни в желчном и почках.Как пить воду правильно? Небольшими глотками, залпом не пьем. Первый стакан — утром натощак, желательно, чтобы вода была теплой.Пейте воду во время тренировок, если занимаетесь спортом. Также небольшими порциями.Когда кушаете, не запивайте еду водой, если непроходимость — пьем небольшое количество теплой воды.Обязательно восполняйте водный баланс после походов в туалет, сходили — выпейте сразу стакан воды.Пейте воду примерно за полчаса до сна. В день старайтесь выпивать не менее полутора-двух литров воды. Свою норму считаем по формуле — 30 мл воды на каждый килограмм вашего нормального веса (лишний, если он есть, в расчет не берем).