Как защититься от комаров: советы доктора Комаровского
Педиатр Евгений Комаровский объяснил, как бороться с надоедливыми кровопийцами дома.
Как спастись от комаров в домашних условиях:
Если погода позволяет - носите одежду с длинными рукавами или брюки (джинсы).
Установите москитные сетки на окна и двери. Пользуйтесь кондиционером, не пренебрегайте этой техникой.
Используйте репелленты на основе ДЭТА. Содержание ДЭТА не должно превышать 30%. Всегда читайте инструкцию по применению препарата.
Очень важно: комары откладывают яйца возле воды, поэтому выливайте или меняйте воду из любых емкостей во дворе. Например, лейки, ведра, шины, цветочные горшки, декоративные пруды, бассейны и так далее.
Какие заболевания могут переносить комары
Чаще всего тень на комаров бросает малярия. Это опасное для жизни заболевание, которое передается при укусах инфицированных комаров-переносчиков рода Anopheles. Само заболевание вызывают паразиты семейства Plasmodium, но не все, а только пять видов, два из них - P. falciparum и P. vivax - наиболее опасны.
Наибольшему риску заражения подвержены туристы, путешествующие по Африке, Индии, Шри-Ланке, Бразилии, Вьетнаму и Колумбии. Поэтому перед поездкой путешественникам предлагают курс химиопрофилактики.
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