Как защититься от комаров: советы доктора Комаровского

Комары становятся типичной проблемой во многих домах в летние месяцы, особенно в жаркую погоду, их укусы могут даже вызвать аллергию у некоторых людей.Педиатр Евгений Комаровский объяснил, как бороться с надоедливыми кровопийцами дома.Как спастись от комаров в домашних условиях:Если погода позволяет - носите одежду с длинными рукавами или брюки (джинсы).Установите москитные сетки на окна и двери. Пользуйтесь кондиционером, не пренебрегайте этой техникой.Используйте репелленты на основе ДЭТА. Содержание ДЭТА не должно превышать 30%. Всегда читайте инструкцию по применению препарата.Очень важно: комары откладывают яйца возле воды, поэтому выливайте или меняйте воду из любых емкостей во дворе. Например, лейки, ведра, шины, цветочные горшки, декоративные пруды, бассейны и так далее.Какие заболевания могут переносить комарыЧаще всего тень на комаров бросает малярия. Это опасное для жизни заболевание, которое передается при укусах инфицированных комаров-переносчиков рода Anopheles. Само заболевание вызывают паразиты семейства Plasmodium, но не все, а только пять видов, два из них - P. falciparum и P. vivax - наиболее опасны.Наибольшему риску заражения подвержены туристы, путешествующие по Африке, Индии, Шри-Ланке, Бразилии, Вьетнаму и Колумбии. Поэтому перед поездкой путешественникам предлагают курс химиопрофилактики.