Как меньше потеть в жару

В теле человека содержится от 2 до 4 миллионов эккриновых потовых желёз, большая часть которых сосредоточена на ладонях, стопах и голове, в подмышечных впадинах и в паху. И все они чутко реагируют на температуру, физические упражнения и психологический стресс.В то же время количество выделяемого пота у разных людей может сильно различаться. Есть несколько факторов, которые влияют на это:Генетическая предрасположенность. Некоторые люди склонны к большему потоотделению в силу наследственных особенностей. Учёные пока точно не знают, какие гены отвечают за это, но продолжают искать подходящие варианты.Вес. Чем тяжелее человек, тем больше тепла его тело выделяет во время нагрузок. И тем больше оно нуждается в охлаждении. По этой же причине мужчины обычно потеют сильнее, чем женщины.Частые занятия в жаре и влажности. Примерно две недели тренировок при температуре около 35 °С увеличивают чувствительность потовых желёз к ацетилхолину — нейромедиатору, который запускает выделение влаги. В итоге организм более чутко реагирует на повышение температуры тела, начинает производить пот быстрее и в большем количестве.Привычка к аэробным тренировкам. Регулярные кардиозанятия тоже увеличивают чувствительность к ацетилхолину, так что организм быстрее запускает потоотделение во время тренировки.Привычка к жаркому климату. В отличие от недолгих тренировок, постоянная жизнь в жаре и влажности, наоборот, снижает уровень выделения пота. К примеру, этот механизм позволяет людям из тропиков не терять больше жидкости, чем нужно, и не страдать от обезвоживания.Различные заболевания. Нарушение водного обмена может наблюдаться при эндокринных и метаболических патологиях, злокачественных опухолях и психиатрических расстройствах, а также при приёме некоторых медикаментов. Так что, если потоотделение увеличилось резко и без очевидных причин вроде набора веса или жарких погодных условий, проконсультируйтесь с терапевтом.Как меньше потеть в жаруСамый очевидный способ — уйти в прохладное помещение и поменьше двигаться. Если же вам предстоит активный день в жарких условиях, стоит подготовиться к нему заранее и запомнить несколько правил.Найдите хороший антиперспирантСредство от пота может представлять собой дезодорант или антиперспирант. Первые маскируют запах пота, вторые — непосредственно влияют на его количество. Поэтому, чтобы меньше потеть в жару, нужно искать именно антиперспирант.Такие средства содержат в составе соли алюминия и циркония. Они проникают сквозь кожу, вступают в реакцию с углевод?белковыми комплексами тканей организма и формируют пробки, которые закупоривают протоки потовых желёз.Многие современные антиперспиранты содержат частично нейтрализованные соли алюминия, указанные как aluminum zirconium trichlorohydrate gly. В них меньше соляной кислоты, и они не раздражают кожу даже при использовании дважды в день.Правильно наносите средство от потаНаносить антиперспирант нужно на чистую и сухую кожу, а не сразу после душа. Также стоит подождать 24–48 часов после бритья, чтобы не было раздражения.Кроме того, лучший эффект достигается при применении за 6–8 часов до обильного потоотделения. Если же нанести средство прямо перед тренировкой или выходом на жаркую улицу, оно не успеет подействовать — состав просто смоется вашим потом.Поэтому используйте антиперспирант перед сном. Так соли алюминия успеют заблокировать протоки и весь следующий день потоотделение будет снижено.Отрегулируйте диетуЕсть несколько категорий продуктов, которые могут увеличивать потоотделение:Напитки, содержащие кофеин. Кофе, зелёный чай, энергетические коктейли.Острая еда. Продукты с чёрным перцем, чили и халапеньо.Горячие блюда и напитки. Они увеличивают температуру тела и заставляют потовые железы работать интенсивнее.Высокобелковая еда. Во время переваривания продуктов тело выделяет разное количество тепла и больше всего разогревается после потребления белка. Так что обед из куриной грудки или яичницы заставит потеть больше, чем каша или макароны.Алкоголь. Это тоже чемпион по пищевому термогенезу, но, в отличие от белка, он ещё и вреден для организма. Более того, выпивка может ускорить пульс и расширить кровеносные сосуды кожи, что также способствует потоотделению.Так что, если хотите меньше потеть в жару, замените кофе и чай водой, избегайте спиртного, острых и горячих блюд и предпочитайте лёгкую трапезу полноценному мясному обеду.Одевайтесь правильноВыбирайте просторные вещи из лёгких, дышащих материалов.Для повседневной носки подойдёт хлопковая одежда, а для тренировок лучше выбирать шорты и майки из синтетической ткани, которая пропускает воздух и быстро сохнет.Стоит позаботиться и об обуви. Сандалии или беговые кроссовки с верхом из сетки обеспечат хорошую вентиляцию, и пот будет быстрее испаряться.Научитесь расслаблятьсяВ одном исследовании выяснили, что количество пота, выделяемое кожей головы, напрямую связано с уровнем кортизола — гормона, который в большом количестве высвобождается в стрессовых условиях.Во время сильного волнения ладони могут намокнуть даже в прохладном помещении, а в жарких условиях эффект будет ещё заметнее.Если вы тревожный человек и нередко страдаете от внутреннего напряжения, попробуйте признанные способы борьбы со стрессом: качественный сон, дыхательные практики, медитацию и психотерапию.