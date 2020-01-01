Ученые нашли причину, которая повышает риск деменции на 70 процентов

Снижение когнитивных способностей произойдет не сразу, вероятно, до нарушений пройдет больше десяти лет, но последствия будут необратимы. Поэтому так важно начать лечение заранее.

Уже сейчас 15 миллионов человек рискуют заработать слабоумие. И эта цифра будет расти с каждым годом. Причем, речь идет о тех людях, у которых деменция могла и не развиться, но все изменил COVID-19, точнее, один из его симптомов — потеря или искажение обоняния. Только в 2020 году на проблемы с обонянием пожаловались почти 85 процентов заболевших. У кого-то симптом прошел, а у 15 миллионов длился довольно долго, кто-то до сих пор не смог оправиться от последствий.

- Исследования показали, что обонятельный сенсорный эпителий, который расположен в верхней части носа, находится недалеко от того места, где обонятельный нерв входит в обонятельную луковицу в головном мозге, — рассказал врач, доктор психологии Чикагского университета Лесли Кей. — Из обонятельной луковицы информация поступает в другие области мозга — это те части, которые отвечают за обучение, память и эмоции.

Получается, что пострадавшая часть мозга, которая недополучает сигналы о запахах, связана также с нашей памятью, ощущением места, эмоциями и многими другими важными когнитивными процессами. Нарушение обоняния в нескольких исследованиях уже связали с приближающейся деменцией. Опыты на животных подтвердили, что повреждение и некорректная работа обонятельной луковицы может быть причиной тревоги и депрессивных состояний.

- Проникновение вируса в центральную нервную систему может быть спусковым крючком для нейродегенерации, которая приводит к неврологическому дефициту, — предупреждает Кей в научном журнале Journals of Neurophysiology. — Это показал опыт пандемии испанского гриппа 1918 года, который спровоцировал в людей развитие болезни Паркинсона.

По словам ученых, у переболевших риск получить болезнь Паркинсона вырастал на 70 процентов. В случае с ковидом и потерей обоняния, Кей предполагает примерно такие цифры роста риска.

- Необходим дополнительные исследования, и они возможны, благодаря технологическим достижениям, доступным ученым, — уверен Кей.

Но уже сейчас понятно, считает эксперт, что долгосрочная обонятельная дисфункция из-за ковид, приводит к повреждению обонятельных и лимбических областей мозга и напоминает картину дегенерации, аналогичную тому, что происходит на ранних стадиях деменции с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона и тельцами Леви. Поэтому так важно найти способ восстановить обоняние в самый короткий срок, чтобы избежать тяжелых последствий в будущем.

Это уже не первое предположение, что перенесенный ковид может привести впоследствии к тяжелым когнитивным расстройствам. Врачам уже практически удалось доказать связь с болезнью Паркинсона. Да и потерю обоняния ученые уже не в первый раз называют причиной и даже признаком болезни Альцгеймера.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://doctorpiter.ru - Добавил gorizont в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь