Названы лучшие продукты для защиты от хронического заболевания почек

При хроническом заболевании почек (ХБП) происходит повреждение органа, ведущее к увеличению жидкости и токсинов в крови – как результат, повышается давление и возрастают риски других проблем.Хроническое заболевание почек ХБП относится к числу недугов–«тихих убийц». Часто симптомы патологии не повышаются до тех пор, пока она не станет очень запущенной. Почки отвечают за поддержание здорового баланса воды, солей и минералов в крови, а также за фильтрацию отходов и вредных токсинов. Если они не работают должным образом, отходы, лишняя жидкость и токсины выводятся из тела хуже, что увеличивает риск повышения артериального давления, а также заболеваний сердца и кровеносных сосудов, костей, пищеварительной системы, анемии и повреждений нервов – об этом в интервью журналу ETNT рассказала врач-диетолог Гейл Торрес.Эксперт заметила, что люди, у которых поражаются почки, часто не чувствуют себя больными, поэтому важно регулярно проверять состояние парного органа в рамках профилактических осмотров.В свою очередь, значительное влияние на состояние почек оказывает повседневный рацион питания. Говоря о том, как следует питаться для защиты от возникновения хронического заболевания почек, доктор Торрес уточнила: важно придерживаться рациона с низким содержанием соли и натрия, с акцентом на необработанные фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена, ненасыщенные и мононенасыщенные жиры, молочные продукты с низким содержанием жира и сахара, нежирное мясо и рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.«Благодаря питанию с упором на необработанные цельные растительные продукты и низким содержанием продуктов животного происхождения производится меньше кислоты, что может обеспечить более здоровую среду для почек, особенно у тех, кто склонен к почечным камням и подагре, двум факторам риска ХБП», - сказала Торрес.