Профессор Подхомутников рассказал, у людей с какой группой крови меньше риск тромбозов

По группе крови можно определить, к каким заболеваниям более склонен человек — это доказано учеными. Вместе с врачом-кардиологом разбираемся, кому меньше других грозят тромбозы.Группа крови — это тоже фактор здоровья. Учеными доказано, что обладатели определенного типа крови в той или иной степени подвержены проникновению в организм бактерий, микробов и вирусов.К сожалению, узнать заранее, с каким именно комплектом «группа-резус» вам придется жить, невозможно. Поэтому вполне резонно уже по факту вооружиться информацией и узнать — от каких заболеваний вы защищены и какие вам грозят с большей долей вероятности. Например, люди с какой группой крови реже других погибают из-за тромбозов?Доживут до старости- Недавно японские ученые выяснили, что люди с первой группой крови чаще погибают от тяжелых травм — из-за кровотечений. Считается, что у них хуже свертывается кровь, — рассказал «Доктору Питеру» врач-кардиолог, профессор Владимир Подхомутников. — Опасно это также для женщин во время родов.По словам врача, эта особенность людей с первой группой крови хоть и может стать причиной смерти (при плохом стечении обстоятельств), но вполне способна и защитить, особенно сейчас — во времена коронавируса.- Если у человека хуже свертывается кровь, это может играть и позитивную роль — снижается риск болезней, связанных с тромбозом, — объясняет профессор. — Для людей с первой группой крови мало характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста.Врач отмечает, что это вовсе не означает, что люди с первой группой крови могут ослабить бдительность и не заботиться о своем здоровье, махнув рукой на визиты к врачу и регулярные чекапы.Учитывать группу крови как фактор здоровья — безусловную особенность — конечно, нужно, но не менее важно помнить, что проблемы с сердцем и смертельные патологии возникают еще и от приобретенных заболеваний, образа жизни, рациона питания, стрессоустойчивости и наших привычек.Как узнать, что кровь — слишком жидкаяО качестве крови расскажет развернутый анализ — важно оценить в том числе количество тромбоцитов. В норме у взрослого человека показатель — 180-320*109/л. Если цифра снижена, надо вместе с врачом разбираться в причинах.О том, что кровь жидкая могут подсказать и косвенные признаки — если вы их обнаружите у себя, обязательно сдайте кровь и проконсультируйтесь с доктором.Постоянная усталость (когда только встал, а уже — нет сил).Частые синяки на коже (даже при незначительном ушибе или вовсе без повода).Красноватые пятна на коже (петехии). Они не чешутся и не вызывают дискомфорт и чаще появляются на ногах, в районе голени.