Обычная пищевая соль может вызывать опасную для здоровья зависимость

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Диетолог Марият Мухина: для многих людей соль становится «вкусовым стимулятором», и они начинают увеличивать ее количество в своей пище.Мухина заявила в интервью:«Обычная пищевая соль может вызывать у людей "полунаркотическую зависимость" и это чревато серьезным ущербом для здоровья».Врач рассказала радио Sputnik, что возможность развития зависимости от соли подтверждается исследованием, в котором ученые анализировали реакции вкусовых сосочков, расположенных в языке.«Некоторые люди привыкают к соли в качестве вкусового стимулятора. Им постоянно нужно повышать ее дозу, чтобы раздражать вкусовые сосочки», - заметила Мухина.Медик добавила, что характерной привычкой таких людей является манера солить свои блюда, даже не пробуя их. Если поговорит с ними, то можно услышать, что обычно еда кажется им несоленой.Врач подчеркнула, что настойчивое стремление солить пищу и частые жалобы на ее пресный вкус бывают свойственны гипертоникам. Именно употребление высоких доз хлорида натрия (основного компонента соли) является одним из пусковых механизмов развития гипертонии, поэтому люди, привыкающие есть много соли, часто становятся жертвами этого заболевания.Для защиты от проблем, ассоциированных с повышенным давлением и гипертонией, диетолог посоветовала ограничивать потребление соли – этому в том числе помогает использование сортов соли с пониженной концентрацией хлорида натрия.