Даже простые физические упражнения помогут пожилым людям сохранить здоровье мозга

Физическая активность считается одним из самых эффективных инструментов для поддержания здоровья мозга, особенно в пожилом возрасте. Ученые рассказали о простых упражнениях, способных помочь стареющему мозгу.Ученые привлекли к участию в новом исследовании три сотни пожилых людей, для которых характерен сидячий образ жизни. У них были выявлены изменения памяти, указывающие на развитие умеренных когнитивных нарушений. Иногда такое состояние предшествует болезни Альцгеймера.Половине участников исследования назначили аэробные физические упражнения, а другой половине — физическую активность, ориентированную на растяжку и равновесие. Через год добровольцев подвергли когнитивному тестированию, которое показало, что упражнения позволили стабилизировать состояние мозга людей в обеих группах.Как отметила Мария Каррильо из Ассоциации Альцгеймера, новая научная работа подтвердила, что систематическая физическая активность любого рода может быть эффективным средством для поддержания здоровья мозга. Пожилым людям, которые ведут сидячий образ жизни, рекомендованы упражнения в течение 30-45 минут четыре раза в неделю, чтобы снизить вероятность развития когнитивных нарушений.