Какие проблемы со здоровьем может вызывать сыр: врач Павлова

Одна из наиболее частых проблем, связанных с употреблением сыра – это головные боли, обострение мигрени, говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова.Врач Павлова поделилась предупреждением о том, что сыр в сочетании с красным вином может вызвать приступ мучительной головной боли. Медик заметила, что сыр является источником такого вещества как тирамин – его проникновение в организм становится пусковым механизмом для возникновения неприятных ощущений.По словам Павловой, особенно много тирамина содержат следующие виды сыра.Сыры с плесенью.Чеддер.Пармезан.Моцарелла.Что касается красного вина, то оно тоже содержит тирамин – как и маслины, орехи, авокадо.«Для людей с мигренью одновременное употребление сыра и вина – это двойной удар, то есть гарантированная головная боль».Другие проблемы со здоровьем.Врач назвала следующие возможные после потребления сыра нарушения.Учащенное сердцебиение.ПотливостьБоль в сердце.Тремор конечностей.Врач подчеркнула, что сыром не следует злоупотреблять.