Какие проблемы со здоровьем может вызывать сыр: врач Павлова
Одна из наиболее частых проблем, связанных с употреблением сыра – это головные боли, обострение мигрени, говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Врач Павлова поделилась предупреждением о том, что сыр в сочетании с красным вином может вызвать приступ мучительной головной боли. Медик заметила, что сыр является источником такого вещества как тирамин – его проникновение в организм становится пусковым механизмом для возникновения неприятных ощущений.
По словам Павловой, особенно много тирамина содержат следующие виды сыра.
Сыры с плесенью.
Чеддер.
Пармезан.
Моцарелла.
Что касается красного вина, то оно тоже содержит тирамин – как и маслины, орехи, авокадо.
«Для людей с мигренью одновременное употребление сыра и вина – это двойной удар, то есть гарантированная головная боль».
Другие проблемы со здоровьем.Врач назвала следующие возможные после потребления сыра нарушения.
Учащенное сердцебиение.
Потливость
Боль в сердце.
Тремор конечностей.
Врач подчеркнула, что сыром не следует злоупотреблять.
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