7 лайфхаков для ленивых как убрать живот

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Совсем не обязательно часами потеть в спортзале, чтобы изменить силуэт на более привлекательный.Многие девушки мечтают о плоском животе, но именно в этой области похудеть довольно сложно. Однако несложные лайфхаки помогут избавиться от выпирающего животика без ограничения рациона и спорта, хотя именно они, конечно, остаются главными способами скорректировать фигуру.Выпрямите спину!Осанка влияет на все наши органы, самочувствие и, конечно, внешний вид. Старайтесь выпрямлять спину, как только вспомните об этом, а еще эффективнее — купить корректор осанки в аптеке. Выпрямленный позвоночник помогает прибавить рост, придать форму груди и сделать живот визуально более плоским. А благодаря мышечной памяти, уже через месяц пресс станет более плоским.Пейте водуДа, современные специалисты говорят о том, что необходимость выпивать 2 литра чистой воды в день — миф. Но терпеть жажду точно нельзя! Старайтесь прислушиваться к своему организму, иначе он начнет откладывать живительную влагу во всем теле, в том числе в области живота — отек на прессе замечают не многие, но он влияет на силуэт.Ходите в туалетМногие стесняются посетить уборную в общественном месте и терпят до момента, когда попадут домой. Помните, что переполненный мочевой пузырь растягивает стенки брюшины и живот выглядит выпирающим. Убедитесь, что вы посещаете туалет минимум 5–7 раз в день — именно это количество медики считают оптимальным.Тщательно пережевывайте пищуЧем больше времени вы потратите на пережевывание, тем легче желудку переварить пищу, а значит, это позволит избежать вздутия живота. Кроме того, тщательное пережевывание посылает сигнал сытости мозгу, поэтому вы не съедите лишнего и долго не будете чувствовать себя голодным.Дышите носомПри дыхании ртом мы заглатываем лишний воздух, который приводит к вздутию живота. То же происходит, когда мы жуем жевательную резинку, поэтому попробуйте заменить ее на леденцы или освежающий спрей для полости рта.Контролируйте гормоныГормональный сбой может привести к изменению фигуры: недостаток женских гормонов ведет к накоплению жира в области живота. Справившись с этой проблемой, вы заметите, как изменилась ваша фигура.Лежите по-японскиЯпонцы уверены: если лежать по 20—30 минут в день, положив ноги на возвышенность, а под поясницей разместив валик из полотенца, вскоре вы заметите, насколько более плоским выглядит живот. А мышцы привыкнут находиться в таком положении, силуэт изменится.