Новое исследование показало, что эта привычка в еде способствует высокому риску преждевременной смерти – речь идет о склонности подсаливать уже приготовленные блюда.Люди, которые добавляют дополнительную соль в пищу, сидя за столом, подвергаются более значительному рису ранней смерти – об этом говорят результаты исследования, опубликованные в European Society of Cardiology. Учеными были проанализированы данные 501 379 человек, участников проекта UK Biobank. Специалистов интересовало, как часто люди употребляют соль – эту частому впоследствии они соотнесли с риском преждевременной смерти. В исследовании преждевременная смерть определяется как смерть в возрасте до 75 лет.Наблюдения за участниками длились девять лет. В результате учеными была определена самая вредная привычка, ведущая к преждевременной смерти – это постоянное подпаливание своей еды.«По сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль в свои блюда, люди, которые всегда добавляли ее в пищу, имели на 28 процентов более высокий риск преждевременной смерти», - констатировали авторы работы.Специалисты подчеркивают, что солонка за столом не единственный источник натрия, поступающего в организм. По словам известного зарубежного диетолога Тоби Амидора, высокие концентрации соли и натрия содержатся в полуфабрикатах и продуктах, готовых к употреблению, прошедших промышленную переработку, а также в блюдах заведений общепита. Привычка обедать вне дома, нежелание готовить самостоятельно тесно связаны с проблемой чрезмерного потребления соли, говорит эксперт.«Реже обедайте вне дома и как можно реже используйте солонку за столом, осваивайте методы приготовления пищи, помогающие уменьшить потребление натрия», - поделился советом врач.