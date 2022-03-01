Эти утренние привычки замедлят ваш обмен веществ и помешают похудеть

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Сразу после того как вы что-нибудь съедите или выпьете, вещества в этих продуктах начинают преобразовываться в энергию. Данный процесс называется обменом веществ, или метаболизмом. Для быстрого сжигания жира метаболизм должен быть быстрым. Но при помощи некоторых пищевых привычек его можно замедлить.Несколько диетологов назвали худшие утренние привычки, которые замедляют метаболизм. Всего таких привычек пять.Отказ от завтрака. Диетолог Эми Гудсон говорит, что завтрак должен включать в себя углеводы, белки, клетчатку. Далее необходимо в течение дня перекусывать, чтобы поддерживать метаболизм в норме. Научный обзор, опубликованный недавно в издании Nutrients, показал, что из-за пропуска завтрака нарушаются циркадные ритмы (биологические часы) организма, а это плохо сказывается и на обмене веществ, и на состоянии здоровья в целом.Продукты с добавленным сахаром в начале дня. Если вы употребляете продукты с большим количеством добавленного сахара, то это приводит к скачкам глюкозы в крови, отмечает доктор медицинских наук Лиза Янг. То есть уровень глюкозы сначала резко повышается, а потом резко падает. Исследования также показали, что добавленный сахар в сладких напитках замедляет обмен веществ.Утро с углеводов. Это также может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. После того как уровень глюкозы снизится, вам снова захочется сладкого, а затем вы целый день будете ощущать себя как на американских горках. Вместо употребления исключительно углеводов добавьте к блюду на завтрак белок. Это позволит вам дольше чувствовать себя сытым и ускорить сжигание лишних килограммов.«Лёгкий» завтрак. Для ускорения обмена веществ нужно наоборот есть в начале дня плотно. Кроме того, исследования демонстрируют, что те, кто утро начинает с продуктов с большим количеством белка и клетчатки, вечером едят меньше.Недостаток жидкости утром. Как подчёркивает специалист-диетолог Кейли МакМорди, организму необходима вода, чтобы нормально работать, а если её не хватает, что обмен веществ замедляется. Лучше всего с утра выпить стакан воды. Также к завтраку тоже можно добавить какой-нибудь напиток: кофе, чай, сок или просто воду.