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Огурцам присущи антиоксидантные противовоспалительные, противораковые свойства.Огурцы очень полезны как продукт для ежедневного рациона, об этом пишет «ИноСМИ».«Как и другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов, огурцы позволяют организму нормально функционировать. Антиоксидантные соединения мешают образованию свободных радикалов, запуская в клетках процессы восстановления».Также благодаря употреблению огурцов нормализуются процессы пищеварения, осуществляется профилактика запоров. Причем в этом плане малосольные или квашеные огурцы могут быть полезнее свежих. Такие овощи проходят ферментацию, в результате чего в них резко возрастает содержащие пробиотиков, употребление которых способствует развитию полезной бактериальной флоры в кишечнике.Чем еще полезны огурцы. Их кожура обеспечивает организм помогающей пищеварению клетчаткой и бета-каротином, предшественником витамина А, улучшающего иммунную функцию, качество зрения и состояние кожи. Другой их полезный компонент – это витамин К, важный для здоровья костей.