Врач объяснил, что нельзя делать, если насекомое заползло в ухо
Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, какие действия нужно предпринять, чтобы извлечь жука, таракана или муху, оказавшуюся в полости уха. В первую очередь специалист советует закапать в ухо маслянистые капли, насекомое не сможет передвигаться.
Врач отметил, сто медицинский персонал специально обучен извлекать посторонние предметы из уха и имеет под рукой необходимое оборудование.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий