Не только аэробные нагрузки замедляют снижение интеллекта

Исследователи из Университета Уэйк Форест доказали, что не только аэробные нагрузки способны замедлить возрастное снижение когнитивной деятельности. Аналогичное по уровню положительное воздействие на организм оказывают регулярные растягивания и упражнения на баланс.Учёные из США решили задаться вопросом, являются ли аэробные нагрузки единственным способом замедлить характерное для возрастных процессов снижение интеллекта. Дело в том, что заставить большинство людей выполнять эти аэробные упражнения на регулярной основе довольно сложно, и разработка подобной тактики является малоперспективной. Было бы гораздо лучше узнать, что и какие-то другие, более простые для выполнения упражнения позволяют добиться аналогичного эффекта. Установлено, что в течение 12 месяцев в группе, которая выполняла упражнения на растягивания, сохранение равновесия и некоторые другие движения никакого снижения когнитивной деятельности не наблюдалось, так же как и в группе на аэробных тренировках.Исследование показало, что умеренное количество нагрузок (в пределах 120-150 минут в неделю) на протяжении 12 месяцев уже позволяет замедлить снижение когнитивной деятельности у ведущих сидячий образ жизни граждан пожилого возраста с умеренными нарушениями интеллекта. Также в эксперименте изучалось воздействие разного рода физических нагрузок на мышей, которых генетически запрограммировали на наличие болезни Альцгеймера.Доказано, что тренировки стимулируют рождения новых нейронов в той области мозга, которая наиболее страдает от этого вида старческого слабоумия. Кроме того, тренировки также способствовали выделению очень полезных факторов роста, повышающих активность нейронов. Правда, наблюдения на мышах далеко не всегда подтверждаются среди людей, но в этом случае, как полагают ученые, преимущества нагрузок, с высокой степенью вероятности, будут аналогичными и у человека.