Врач рассказал, с чем можно спутать воспаление аппендикса
Эксперт объяснил: ранее аппендицит называли “обезьяной всех болезней”. Ввиду того, что его часто путали с симптомами инфекционных заболеваний.
“Банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы», — перечислил врач.
Из-за случаев атипичного проявления воспаление аппендикса иногда путают с обострением гастрита, язвой желудка, холециститом или панкреатитом. В редких случаях аппендицит сопровождается дизурическими явлениями.
Резюмируя, собеседник издания отметил, что у бригад скорой помощи достаточно опыта, чтобы определить настоящую причину ухудшения состояния пациента. Какую бы маскировку аппендицит ни выбрал.
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