Врач рассказал, с чем можно спутать воспаление аппендикса

Симптомы аппендицита легко спутать с обострением некоторых других заболеваний желудочно-кишечного тракта и инфекциями. Подробнее об этом рассказал Илья Колышев, хирург, руководитель центра новых хирургических технологий ФГМЦ имени Бурназяна, кандидат медицинских наук.Эксперт объяснил: ранее аппендицит называли “обезьяной всех болезней”. Ввиду того, что его часто путали с симптомами инфекционных заболеваний.“Банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы», — перечислил врач.Из-за случаев атипичного проявления воспаление аппендикса иногда путают с обострением гастрита, язвой желудка, холециститом или панкреатитом. В редких случаях аппендицит сопровождается дизурическими явлениями.Резюмируя, собеседник издания отметил, что у бригад скорой помощи достаточно опыта, чтобы определить настоящую причину ухудшения состояния пациента. Какую бы маскировку аппендицит ни выбрал.