Выпадают волосы? Срочно проверьте уровень сахара в крови

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С приходом коронавируса все больше людей жалуется на выпадение волос. Трихологи отмечают, что «волосопад» обычно начинается спустя 2-6 месяцев после выздоровления.Однако не только коронавирус может повлиять на состояние волос. Речь пойдет о сахарном диабете второго типа, который, по данным медиков, приобрел масштабы если не пандемии, то эпидемии.Сахарный диабет второго типа — эндокринное заболевание, обусловленное недостаточностью инсулина. Оно характеризуется повышением количества глюкозы в крови, а также другими нарушениями обмена веществ. Его коварство в том, что преддиабетическое состояние развивается очень медленно, иногда в течение 10 лет, и явные признаки долго не проявляются.В организме при этом происходят разрушительные изменения, и в первую очередь страдают сосуды.Потерю волос медики относят к вторичным симптомам болезни. Этот процесс может быть и при преддиабете, когда количество сахара в крови выше нормы, но пока не достигло диабетических величин. Поэтому не нужно себя успокаивать тем, что анализы «на границе нормы».Почему при сахарном диабете и преддиабете выпадают волосы? По словам медиков, если уровень глюкозы повышен, скорость обменных процессов нарушается, а это приводит к недостатку питания органов и тканей. Фолликулы не получают в нужном объеме питательных веществ, волосы истончаются и выпадают.Во-вторых, причина может быть в нарушении гормональной функции: выработка инсулина, гормона поджелудочной железы, снижается. Это нарушает баланс других гормонов, а гормональный дисбаланс практически всегда приводит к проблемам с волосами.При сахарном диабете, как уже отмечалось, в первую очередь страдают сосуды, особенно самые мелкие. В результате их повреждения может начаться «волосопад». Волосяным луковицам необходимо хорошее кровообращение, чтобы с кровотоком получать питательные вещества и кислород. Дефицит питания приводит к тому, что волосы слабеют и выпадают. Плохое кровоснабжение фолликулов приостанавливает дальнейший рост новых волосков.Еще одна причина выпадения волос — сахароснижающие лекарства. Лечение болезни подразумевает прием препаратов, имеющих побочные действия, например, повышенное выпадение волос.Как остановить выпадение волосПосле начала терапии и нормализации сахара нормализуется и рост волос.Классические симптомы сахарного диабета:постоянная жажда;частое мочеиспускание.сильная усталость;длительное заживление царапин, ссадин, ран;покалывание в ногах;ухудшение зрения.