Какие продукты после заморозки превращаются в отраву: объясняет врач

Сохранить вкус лета и побаловать себя зимой вкусными ягодами или фруктами можно, если заморозить плоды. Холодильник с морозильником есть практически в каждом доме. Но все ли продукты допускают заморозку?В теории, если ориентироваться на данные с сайта Роспотребнадзора, заморозить можно любые качественные продукты питания, за исключением сырых яиц (в скорлупе) или консервов. Но эксперты тут же помечают — что возможность заморозки для некоторых продуктов — вещь чисто теоретическая. После того, как они будут разморожены, внешний вид и вкус будут неудовлетворительными. Тот же майонез, листья салата или огурцы превратятся в неопределенную жижицу.Но есть ряд продуктов, которые при заморозке могут стать опасными для здоровья. Что это за продукты и почему так происходит, «Доктор Питер» выяснил у Сергея Лопатина, терапевта, гастроэнтеролога.терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, врач первой категорииВсегда нужно помнить о безопасностиЛетом заморозка различных продуктов становится особенно популярной: многие стремятся таким образом сохранить впрок сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. В стремлении сделать запасы важно помнить, что не всем продуктам пребывание в морозильнике (даже недолгое) идет на пользу. В ряде случаев замороженная еда и вовсе может нанести вред нашему здоровью.Список продуктов, не рекомендованных к заморозке, достаточно широк. Однако надо разделять: когда заморозка действительно опасна для организма, а когда может просто навредить консистенции и вкусовым качествам продукта.Испортится вкус и внешний видНе стоит замораживать овощи с большим процентом содержания воды: огурцы, капусту, кабачки. После морозильника они превратятся в водянистую кашицу, которую будет очень сложно использовать в готовке. Да и на вкус они будут уже не те — как и по консистенции.Свежая зелень и листья салата при разморозке раскиснут и перестанут хрустеть. Картофель изменит вкус и станет сладким — при низких температурах крахмал в его составе преобразуется в простые сахара.Молоко и йогурты в процессе оттаивания расслоятся, и вместо однородного продукта вы получите жидкость с комочками.Без шока не получитсяНаиболее жаркие споры обычно вызывает домашняя заморозка фруктов, ягод и овощей. С точки зрения медицины единого мнения здесь нет. С одной стороны, при замораживании они действительно способны сохранять большую часть полезных веществ — витаминов, минеральных компонентов, а также основных нутриентов. Более того, существуют исследования, доказывающие положительное влияние низких температур на антиоксидантные свойства фруктов и ягод.С другой стороны, добиться максимального сохранения витаминов и макроэлементов с помощью обычной морозильной камеры (в бытовом холодильнике) практически невозможно. Для этого требуется метод «шоковой заморозки» и специальное оборудование, позволяющее полностью проморозить продукты буквально за пару минут.Условия храненияДругой важный момент, связанный с безопасностью замороженной пищи, касается соблюдения условий хранения. Разморозка и последующее повторное замораживание — это вообще недопустимые процессы! Они напрочь убивают все полезные свойства практически любого продукта. Это касается как магазинной продукции в заводской упаковке, так и домашних заморозок.Что никогда не стоит замораживатьНаиболее опасными для замораживания с точки зрения здоровья можно считать три продукта. Первый — это яйца. При замерзании в холодильнике жидкий белок внутри яйца расширится, что приведет к трещинам на скорлупе. Даже крошечное повреждение уже будет выступать благодатной почвой для проникновения внутрь и размножения болезнетворных бактерий. Поэтому, если вы все-таки хотите заморозить сырые яйца, то лучше разбить их и перелить содержимое в герметичную емкость, предварительно перемешав. При необходимости можно также отделить белки от желтков.Не стоит замораживать и мягкие сыры. В морозильнике они полностью меняют свою структуру и теряют вкусовые качества. Низкие температуры также способствуют расслоению таких сыров, что делает их уязвимыми для бактерий. А они в условиях морозильников гибнут далеко не всегда и не все.Наконец, категорически запрещено повторно замораживать уже размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. В таких продуктах практически гарантированно размножаются болезнетворные бактерии, которые могут стать причиной серьезных инфекций. При оттаивании они пробудятся и могут существенно подпортить здоровье.Кстати, перемороженное мясо не слишком полезно и с точки зрения питательных свойств. Двойная разморозка приводит к разрушению белка в его составе. Пользы от таких блюд будет крайне мало, а риски их употребления — несоизмеримо высоки.