Обнаружен новый фактор риска опасных для жизни аритмий

Любое нарушение сердечного ритма может стать смертельно опасным, если его не лечить. Медики рассказали о факторе, повышающем риск опасной для жизни аритмии в три раза.Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) – быстрый нерегулярный предсердный ритм. Симптомы включают перебои в работе сердца и иногда – слабость, одышку, пресинкопальные состояния.По данным британских медиков, фибрилляция предсердий является самой распространенной сердечной аритмией. Она возникает, когда верхние камеры сердца не бьются скоординированно.Если кровь скапливается в отдельных камерах, может образоваться сгусток, повышающий риск инсульта. Нарушения в метаболизме сердца могут увеличить риск опасной сердечной аритмии в три раза. Результаты показывают, что это состояние также может быть связано с повышенным риском внезапной смерти.Проблемы с сердечным ритмом, как правило, возникают, когда электрические сигналы, которые координируют сердцебиение, не работают должным образом. Это может в конечном итоге привести к тому, что сердцебиение станет слишком медленным, слишком быстрым или преждевременным, и все это несет в себе индивидуальные риски.Без лечения это состояние может привести к фатальным осложнениям, таким как остановка сердца и смерть.Было выявлено несколько предвестников этого состояния, включая высокое артериальное давление и высокий уровень холестерина. Исследование опубликовано в JCI Insight.— Нарушение сердечного метаболизма у людей связано с повышенным риском опасных для жизни аритмий или внезапной смерти. Это может открыть окно для совершенно нового подхода к лечению или профилактике тяжелой аритмии, — отметил автор исследования Роберт Вайс, профессор медицины в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса.Внезапная смерть может быть вызвана проблемами, связанными с сердечно-сосудистой системой. Иногда она наступает в течение часа после появления симптомов. В Великобритании от внезапной остановки сердца ежегодно умирает почти 100 000 человек, что делает ее одной из самых серьезных причин смерти в стране.Данные исследования говорят о том, что у взрослых с нарушением метаболизма в сердце вероятность возникновения опасных для жизни аритмий в три раза выше.— Как только мы подтвердим, что метаболизм и внезапная сердечная смерть связаны, мы надеемся изучить, какие препараты сохраняют и улучшают метаболизм АТФ и могут ли они использоваться для снижения риска внезапной смерти, — отметил Вайс.Что такое метаболические изменения миокарда? Это процесс нарушения обменных процессов в клетках сердца – кардиомиоцитах, который провоцирует сбой деятельности органа, и, соответственно, всего организма.