Детоксикация почек при помощи 5 натуральных напитков

Соки с очищающими свойствами помогут дополнить вашу диету. Они являются отличной альтернативой промышленным напиткам с высоким содержанием сахара.Думаете, что вам требуется детоксикация почек? Первое, что вам нужно сделать, это улучшить свои пищевые привычки и наладить питьевой режим. Как только это будет сделано, можно уже подумать о добавлении в свой рацион некоторых соков, например тех, о которых мы расскажем далее.Почки- это орган, ответственный за фильтрацию токсинов и отходов из кровотока. Следовательно, если они повреждаются (в основном из-за вредных привычек, таких как, например, чрезмерное употребление кофе, сахара, соли и насыщенных жиров) и перестают работать должным образом, здоровье ухудшается.Когда вы придерживаетесь сбалансированной диеты, ваш организм получает все питательные вещества, необходимые для выполнения своих функций. Тогда никакая детоксикация почек не требуется. Но если ваш образ жизни далек от здорового, следует как можно скорее изменить свои привычки питания (следуя рекомендациям вашего врача).Следующие соки для детоксикации почек помогут вам получить все те питательные вещества, которые необходимы вашему организму для здоровьяНапитки, которые помогают очистить почкиВы можете легко приготовить все эти рецепты в домашних условиях из самых распространенных ингредиентов (фрукты, овощи, зелень, семена и т. д.).Помните, что не обязательно точно следовать инструкции. Не бойтесь экспериментировать и комбинировать различные продукты.Не добавляйте сахар или другие подсластители, это значительно снизит пользу этих напитков.Детоксикация почек: коктейль из свеклыИспанская ассоциация здорового питания указывает на то, что свекла является источником белка, клетчатки, калия и фолатов. Поэтому многие уверены, что употребление свекольного сока может помочь вам вывести токсины из почек. Она также содержит бетаин, питательное вещество, которое действительно полезно для здоровья почек.Ингредиенты1 свекла1 морковь (по желанию)Стакан воды (200 мл)ПриготовлениеОчистите, мелко нарежьте свеклу и поместите ее в блендер.По желанию нарежьте и добавьте морковь.Залейте стаканом воды и взбивайте до однородного консистенции.Морс из клюквыКлюква содержит высокую концентрацию антиоксидантов. А потому ее издавна используют для лечения проблем, связанных с почками и мочевыводящими путями.Ингредиенты:1 чашка сока из органической клюквы (250 мл)? стакана воды (125 мл)1 столовая ложка лимонного сока (15 мл)Приготовление:Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте до тех пор, пока не образуется однородная смесь.Пейте этот морс каждый день перед завтраком.Арбузный сок с базиликомЭта большая ягода отличается высоким содержанием воды, углеводов, клетчатки и антиоксидантов. А еще арбуз содержит калий и витамин А, которые способствуют здоровью почек и мочевыводящих путей. Считается, что регулярное употребление сока может помочь уменьшить адгезию бактерий к мочевому пузырю и уретре. Поэтому это средство часто рекомендуют для детоксикации почек.Ингредиенты:4 чашки свежей мякоти арбузаГорсть свежих листьев базиликаПриготовление:Поместите арбуз в блендер и взбивайте, пока из него не выделится жидкость.Если вам хочется получить более жидкую консистенцию, вы можете добавить немного воды. Наконец, украсьте листьями базилика и подавайте на стол.Смузи из петрушкиПетрушка известна своими мочегонными свойствами, благодаря которым она способна бороться с задержкой жидкости и накоплением токсинов в организме.По жанным Испанской ассоциации здорового питания, она богата каротиноидами, железом, хлорофиллом и витаминами. Эти вещества способствуют очищению почек и позволяют им работать в оптимальном режиме.Ингредиенты:1 чашка свежей рубленной петрушки1 зеленое яблокоСок ? лимона1 кусочек свежего имбиряПриготовление:Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте пару минут до получения однородного коктейля.Сразу же налейте в стакан и пейте на голодный желудок.Лимонная водаБлагодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов лимонный сок очищает почки и способствует выведению отходов, предупреждая появление заболеваний.Кроме того, считается, что лимонная кислота увеличивает содержание цитрина в моче, соединения, которое предотвращает образование камней в почках. Однако данные факты не подтверждены научными исследованиями.Ингредиенты:1/4 лимонаСтакан воды (200 мл)1 столовая ложка яблочного уксуса (15 мл)Приготовление:Выжмите сок из четверти лимона и смешайте его со стаканом теплой воды и одной столовой ложкой яблочного уксуса.Пейте утром на пустой желудок, по крайней мере в течение недели.ЗаключениеИмейте в виду, что хотя эти напитки отлично увлажняют организм изнутри и помогают дополнить ваш рацион, они не являются лекарством от болезней. Употребляйте их умеренно и избегайте добавления сахара или других подсластителей.Поддерживайте хорошие жизненные привычки и, если у вас есть какие-либо проблемы, обратитесь к врачу.