Как сохранить фигуру после 40

У каждого возраста – свои проблемы с фигурой. Подбирая нагрузки, стоит учитывать возрастные причины лишнего веса.31-41 годНа четвертом десятке жизни многие поправляются, хотя едят ничуть не больше, чем обычно. Основная причина – потеря мышечной массы.Дело в том, что обмен веществ, на который расходуется большинство съеденных нами калорий, происходит именно в мышцах. Однако если мышцы ничем не загружены (а сидячая работа и такой же образ жизни их практически не используют), они начинают разлагаться.В молодости мы более активны, кроме того, тонус мышц поддерживает высокий гормональный фон. После 30 лет эти спасительные факторы, как правило, уже не работают, и мышцы постепенно разлагаются.По данным французских ученых, в 31-41 год человек ежегодно теряет примерно 1-2% мышечной массы. 1% за год означает, что нашему телу требуется примерно на 125 ккал в день меньше энергии, чем в предыдущий год. На следующий год – еще на 125 ккал в день меньше… Меньше на пару кусочков хлеба в день.Многие ли из нас урезают свой рацион из года в год? Вряд ли, скорее наоборот, ведь стрессы подкрадываются к нам чаще, чем в молодости, а сладкое и вкусное – лучший утешитель. К сожалению, неизбежно откладывающийся в лишний жир… Впрочем, даже если каждый год мы будем урезать наш рацион на те самые 125 ккал, это не спасет наше тело от дряблости. Ведь плотность и упругость всем его частям придают именно мышцы.К счастью, все не так печально, как кажется. Правильно подобранные тренировки отлично сохраняют мышечную массу и не позволяют набрать жир.По данным американских исследователей, женщины, увлекающиеся спортом, к 40 годам имели на 10-12% больше мышц, чем их ровесницы. За счет этого их обмен веществ был на 15% быстрее. То есть у них нет необходимости есть меньше, наоборот, они могут себе позволить даже лишнее печенье или вафли – все перерабатывается в энергию, а не в жир!Чем заняться?Вам нужны тренировки, в которых чередуются силовые (с высокой интенсивностью) и аэробные (легкие) интервалы. Силовые интервалы должны занимать от 30 секунд до 3 минут, аэробные – в 3 раза длиннее силовых.Например, если вы бегаете, то старайтесь 3 минуты бежать так быстро, как только сможете, потом 9 минут бегите медленно, отдыхая.Принцип «напрягся – отдохнул» очень удобно использовать, занимаясь с гантелями, плавая в бассейне, катаясь на лыжах или на велосипеде.Если решите купить абонемент в спортивно-оздоровительный комплекс, выбирайте интервальную или силовую аэробику, латиноамериканские танцы, кикбоксинг и т. п.Идеально заниматься 4 раза в неделю по 40-60 минут.41-51 годВ этом возрасте проблема та же, что и раньше, – потеря мышечной массы и связанный с этим набор жира.Но тренировки, где чередуются силовые и аэробные интервалы, даются тяжелее. Дело в том, что суставы уже не так эластичны, как раньше, травмировать их легче, а вылечить травму труднее.Есть проблемы и с костями – они теряют кальций, но как раз с этим отлично справляется физическая нагрузка, которую никогда не поздно ввести в свое расписание.Так, последнее японское исследование установило, что женщины старше 40 лет за 3 месяца занятий увеличили плотность костей спины и бедер на 1%. А женщины, не принимавшие участия в эксперименте, за то же самое время потеряли 2-2,5% костной массы.Итак, выбираем тренировки, которые укрепят мышцы и кости, но при этом безопасны для суставов.Чем заняться?Начните с ходьбы, велосипеда или беговых лыж. Эти нагрузки сжигают довольно много калорий (от 300 до 600 ккал в час) и при этом не дают ударной нагрузки на суставы.Увы, бег и все виды тренировок, связанные с прыжками и приземлением (например, некоторые виды танцев), лучше свести к минимуму – именно момент приземления наиболее разрушительно действует на суставы.Если от лишнего веса болит спина или колени, ходите в бассейн, займитесь верховой ездой или йогой.После каждой тренировки растягивайтесь, это улучшит крово- и лимфообращение, снизит проявления целлюлита.Можно делать посильные силовые упражнения: отжимания, приседания…А вот махи руками и ногами не подойдут – они опять-таки небезопасны для суставов.В спортивном клубе можно попробовать пилатес или йогу, из танцев – танец живота, фламенко, танго.Идеальный график занятий – 3-4 раза в неделю по 60 минут, в конце занятия уделите по 15 минут силовым упражнениям и растяжке.Можно разделить: 2 тренировки – ходьба, лыжи, 1 тренировка – силовые упражнения 30 минут, еще одна – йога, пилатес или просто растяжка в течение 30-40 минут.Если здоровье не позволяет, все заменяйте плаванием.51-61 годЕсли вы до этого не занимались никаким спортом, все равно не расстраивайтесь: еще не поздно начинать!Наоборот, хоть какие-то упражнения вам необходимы. Иначе вы рискуете ежегодно терять уже по 80-90 г мышц (данные американских врачей) и набирать по 1-2 кг жира в год. Да и кости надо укреплять, теперь это еще важнее, чем десять лет назад.При выборе тренировок главное – беречь не только сосуды, но и сердце. А вот если вы будете заниматься правильно – щадяще, то состояние сердечно-сосудистой системы, наоборот, улучшится.Чем заняться?Вид тренировок остается примерно тот же. От бега, прыжков, махов и ударов лучше полностью отказаться.Вместо гантелей приобретите резиновые амортизаторы и эспандеры, они дадут более подходящую вашим суставам нагрузку.Плавание, верховая езда, йога, ходьба, велосипед и лыжи по-прежнему вне конкуренции.Из танцев не повредят индийские.Однако теперь снижайте интенсивность. Вместо силы и скорости культивируйте правильную технику движений.Удлините разминку: теперь вам надо каждый раз не только разогревать мышцы, но и тщательно разрабатывать суставы и подготавливать сердце к тренировке. На сгорании жира это практически не отразится, но вы все равно будете худеть, как только начнете делать любые из перечисленных упражнений.Заниматься следует 4-5 раз в неделю по 30-40 минут.61 год+Лишний вес в этом возрасте, как правило, уже не волнует. Но ведь вам все равно хочется хорошо выглядеть и быть относительно подтянутой! Тренировки помогут сделать тело более упругим, а целлюлит менее заметным.Для достижения этого эффекта нужно помнить, что главная проблема – потеря воды тканями. Становится меньше жидкости в суставах, опасность их травм возрастает.Но есть и плюсы: мышечная масса и кальций из костей теряются не столь быстрыми темпами, как прежде. Осталось подобрать тренировку…Чем заняться?Плавание перемещается в центр внимания.Очень полезны такие восточные гимнастики, как тайчи и цигун. Для них совершенно не требуется ходить в дорогущий фитнес-клуб, большинство опытных преподавателей ведут группы и в более дешевых местах, например по вечерам в школах, так как искренне стремятся распространить свой вид спорта.Полезно заниматься растяжкой. Все это улучшает обращение крови и лимфы в организме.