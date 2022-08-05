Названы ранние симптомы болезни Альцгеймера, которые можно распознать по состоянию зрения

Это опасное заболевание невозможно вылечить, но можно заподозрить в самом начале развития, чтобы как можно скорее обратиться к врачу. Эксперты рассказали про нетипичные тревожные звоночки.Один из самых пугающих сценариев, который может омрачить старость — это нейродгенеративное заболевание или деменция. У человека в головном мозге начинаются необратимые процессы, которые не так-то просто заметить на ранних стадиях болезни. Люди с деменцией уже никогда не вернуться к прошлой жизни. Они не в состоянии обслуживать себя, не могут вспомнить близких и друзей, могут вытворять странные и даже пугающие вещи. В запущенных стадиях память не возвращается даже на время — человек уже не будет узнавать ни членов семьи, ни себя (зачастую люди с деменцией не понимают, кто отражается в зеркале).Такому человеку нужна постоянная забота и помощь близких людей. Врачи пока что не научились лечить деменцию — от этой болезни только предстоит найти лекарство. Однако поймать развитие болезни Альцгеймера (одного из видов деменции) на ранней стадии очень важно. Это поможет вовремя назначить эффективные препараты, которые могут замедлить прогрессирование заболевания. И первые тревожные звоночки можно принять за… проблемы со зрением, пишет британское издание Express.Так, у некоторых пациентов с болезнью Альцгемера может появиться синдром Бенсона. В этом случае части мозга, ответственные за пространственное восприятие и визуальную обработку информации повреждаются из-за аномального и разрушительного накопления белков.- У пациентов с синдромом Бенсона в тканях головного мозга врачи обнаруживают аномальное накопление белков амилоида и тау, которые образуют бляшки и клубки, характерные при болезни Альцгеймера, — поясняют эксперты Институт неврологии Вейля.Заподозрить опасное заболевание, которое выдает синдром Бенсона, можно по следующим признакам:человеку становится трудно различать цвета. Например, черный от зеленого от отличит легко, а вот красный и розовый уже может перепутать;заболевший не может оценить расстояние, которое ему надо преодолеть — он четко видит дорогу, но не может даже примерно понять, как долго ему придется двигаться от точки А до точки В;ему становится трудно концентрироваться на тексте, буквы словно плывут в разные стороны.Такие изменения часто принимают за катаракту, особенно, если речь идет о человеке в возрасте. Но заболевшего надо показать не только офтальмологу, но и неврологу.Какие еще симптомы могут указать на болезнь АльцгеймераПотеря памяти. Тревожный признак — именно резкие изменения в памяти. Например, когда обычно очень пунктуальный человек, не отличающийся рассеянностью, демонстрирует заметные ухудшения мышления и памяти.Путаница в голове. Основное проявление спутанности сознания — дезориентация во времени и пространстве, невозможность вспомнить предшествующие события, растерянность, нарушение внимания, неадекватная эмоциональность, замедленность реакции и восприятия.Нарушения сна. Они тесно связаны с деменцией, причем у некоторых пациентов этот симптом может появиться за годы до постановки диагноза. Обратиться к врачу стоит при любом расстройстве, особенно, если режим сна сбивается надолго и никак не восстанавливается.Галлюцинации. По словам врачей, при слабоумии люди могут видеть то, чего нет на самом деле, и начинают верить в реальность своих зрительных галлюцинаций.Потеря чувства юмора. Если человек перестал понимать шутки и юмор — это тоже может быть ранним симптомом слабоумия.