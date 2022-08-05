Что помогает снизить вред употребляемого алкоголя: врач Богомолов
Отвечая на вопрос о том, что помогает снизить вред употребляемого алкоголя для организма, Богомолов заметил: этому содействуют развитые мышцы. По словам врача, у людей с хорошей, крепкой мускулатурой алкоголь метаболизируется и выводится лучше.
«Нужно регулярно заниматься физической культурой, так как в мышцах осуществляется так называемый альтернативный путь метаболизма алкоголя», - сказал медик.
Богомолов добавил, что благодаря развито мышечной массе при употреблении спиртного в меньшей степени повреждается печень.
Также снизить вред употребляемого алкоголя помогает «нормальное адекватное питание».
Помимо этого, врач рекомендует при употреблении спиртных напитков не частить с ними – для здоровья важно, чтобы на протяжении двух часов выпивалось менее пяти единиц.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий