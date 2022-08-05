«Симптом капюшона»: простой тест, который покажет, есть ли у вас остеохондроз

Когда начинает неистово болеть шея, то врачи часто ставят диагноз — остеохондроз. Боль может не проходить неделями, отдавать в руку или спину. Доктор Шишонин объясняет, как можно заподозрить у себя этот недуг.Остеохондроз может настигнуть внезапно, зачастую страдают те, кто раньше никогда не жаловался на проблемы со спиной и позвоночником.- Однажды воскресным утром я проснулась и поняла — с моей правой рукой что-то не так — предплечье ноет и отдает тяжестью, когда руку поднимаешь. Такого я никогда не испытывала — особо не жаловалась на здоровье, и что такое хондроз, знала довольно смутно, — рассказывала «Доктору Питеру» петербурженка Мария.Следующим утром дискомфорт в руке превратился в невыносимую боль. Чувство было такое, будто внутри — раскаленный металлический штырь, выжигающий мою руку резкой болью от шеи до локтя. Более менее она утихала, лишь когда я лежала с высокой подушкой под головой.Важно знать, что остеохондроз не всегда проявляется сильной болью, особенно, когда патология только «поселилась» в организме, говорит доктор Александр Шишонин.Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»- У человека в шее семь позвонков. Если нижние три позвонка зажимаются, то защемляют нервы нижней части шеи, возникает шейный радикулит, появляется боль, отдающая в руку. Это происходит по типу поясничного радикулита, когда нервы зажимаются в пояснице, а болевые ощущения отдают в ногу, — говорит врач.Если четвертый и третий позвонки зажимаются, появляется ком в горле, становится трудно глотать. Так же блокируется и диафрагмальный нерв, который поднимает дыхательную мышцу — диафрагму. В этом случае появляется ощущение нехватки воздуха, человек может страдать от одышки.Многие считают, что это осложнение после каких-нибудь инфекционных заболеваний, а на самом деле — это зажимы в шее.Важно сказать и о первом, втором шейных позвонках — там выходит затылочный нерв. Если он заблокируется, то обеспечена головная боль. Человек может надумать много страшных диагнозов, ведь боль не снимается таблетками. Но все оказывается гораздо проще — это сегментарный шейный радикулит и, соответственно, надо подозревать шейный остеохондроз, говорит Александр Шишонин.Как можно выявить шейный остеохондрозСуществуют разные тесты, при помощи которых можно определить наличие или отсутствие дегенеративно-дистрофических изменений в шее.Тест «Симптом капюшона»Если в повседневной жизни вы заметили у себя «симптом капюшона» — у вас шейный остеохондроз.- Что это такое «симптом капюшона?» Чтобы посмотреть вбок (например, когда переходите через дорогу), вам надо развернуться всем телом. Так обычно делают люди, у которых на голове капюшон, который мешает обзору. То есть вы вместо того, чтобы крутить шеей, когда возникает необходимость повернуть голову, вы вынуждены поворачиваться всем корпусом, — поясняет врач.И еще один тест, который тоже может помочь в диагностике:Тест «Сдаем назад»Представьте, что вы за рулем автомобиля и вам надо сдать назад. По правилам, нужно положить руку на соседнее сиденье, повернуть голову и посмотреть назад.Если вы этого не можете сделать — шея не дает вам нормально повернуться, — значит, у вас остеохондроз.Почему появляется шейный остеохондрозЕсли вам больше 40 лет, то риски заполучить остеохондроз сильно увеличиваются, говорит Александр Шишонин. И виной тому:малоподвижный образ жизни;постоянное использование смартфона (мы же наклоняем голову вперед, а наша шея от этого сильно страдает);сидячая работа.- Шея — это самая подвижная часть нашего тела. И именно ею мы двигаем меньше всего, поэтому почти у каждого человека есть локальная гиподинамия (недостаток движения) шейного отдела позвоночника, — говорит врач.Даже если вы двигаетесь много, подумайте: а хватает ли движения именно вашей шее? К 40 годам этот недостаток движения уже настолько велик, что проявления остеохондроза — это вполне логично и типичною Поэтому, если ваш возраст 40 лет или более, шейный остеохондроз, скорее всего, у вас присутствует.Диагноз на всю жизньОстеохондроз преследует человека со взрослого возраста и до глубокой старости. Более того, этот диагноз не требует особого лечения, так как это необратимые дегенеративно-дистрофические изменения, которые будут сопровождать человека всю жизнь.Терапия должна проводиться против тех заболеваний позвоночника, которые стали причиной остеохондроза — межпозвоночные протрузии, грыжи, воспалительные изменения, смещения позвонков и так далее.- Медикаментозное лечение направлено на то, чтобы устранить болевой и мышечно-тонический синдромы, а также используется физиотерапия, мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия, — объяснял «Доктору Питеру» невролог Геннадий Зеливянский.Чтобы справиться с болью, неврологи также советуют купить специальный воротник Шанца, он отлично снимает напряжение мышц шеи, правда, носить его надо не более часа. А еще — ходить в бассейн. Плавание прекрасно расслабляет позвоночник. Только плавать надо не по-лягушачьи, держа голову над водой, а по всем правилам — кролем, расслабляя мышцы. Не умеете? Надо учиться! И если надумаете идти к остеопатам и на массаж — строго после МРТ. Сначала надо исключить более серьезные заболевания.