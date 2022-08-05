Питье пива многим кажется безобидной привычкой, но она далеко не такова, предупреждает врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.В интервью врача прозвучало профессиональное мнение о том, что если близкий человек ежедневно пьет пиво или испытывает тягу к его приему каждый день, – это должно настораживать.«Пиво – напиток, который вызывает постепенное привыкание. Ежедневное употребление пива даже в небольших дозах – повод насторожиться», - сказал Неронов в комментарии РИАМО.Медик заметил, что у человека, позволяющего себе пить пиво на регулярной основе, организм со временем может требовать все большего количества алкоголя. Риск развития алкоголизма в таких условиях возникает вполне реальный и весомый, подчеркнул Неронов.Также медиком была названа самая большая опасность ежедневного приема небольших доз пива – это возникновение цирроза печени.«При чрезмерном и длительном употреблении пива нарушается метаболизм и работа печени, что может привести к циррозу органа».Врач напомнил, что до возникновения цирроза печень проходит ряд неблагополучных изменений и стадий, которые человек может не замечать из-за отсутствия боли и неочевидных для него симптомов. Специалист сообщил, что внешними признаками проблем с печенью могут быть проблемы с кожей в виде появляющихся пигментных пятен и различных новообразований.