Смартфоны защитят от смертельно опасных продуктов

Вполне возможно, что покупаемый в магазине бекон может довести нас до смерти. С помощью приложения на смартфонах скоро можно будет разглядеть вызывающие опухоли химические вещества в переработанном мясе.Красное переработанное мясо, к которому относятся весьма популярный среди миллионов россиян бекон, представляет огромную опасность для нашего здоровья, так как оно увеличивает риск развития опухолей желудочно-кишечной системы. Новое приложение для смартфона, разработанное испанскими учёными, сможет предупредить пользователей о наличии химических веществ, провоцирующих опухоли, в переработанном мясе. Для этого будет достаточно навести камеру на покупаемые в магазинах сосиски, ветчину, бекон или салями.Для проведения этого замера на мясной продукт необходим будет наклеить специальную цветоизменяющую плёнку, которая становится более тёмной, если выявляет слишком большое количество нитритов - мясных консервантов, образующих канцерогенные соединения. С помощью смартфона эту плёнку можно сфотографировать, а загруженное специальное приложение проанализирует снимок и примерно определит концентрацию нитритов.Над системой работают эксперты из Университета Бургоса, которые полагают, что потребителям нужно обнаруживать и контролировать различные химические соединения, добавляемые в переработанные пищевые продукты. Этот метод являет собой крупный шаг вперёд, поскольку время анализа является очень небольшим, сами замеры можно проводить простым людям, в них нет ничего сложного.