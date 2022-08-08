О чём говорит хронический кашель и что с ним делать

Чаще всего дело в затянувшейся простуде, постоянной изжоге или приёме таблеток от давления. Но иногда кашель указывает на серьёзные проблемы со здоровьем.Хроническим называют кашель, который не проходит больше 8 недель, а если речь о ребёнке — больше 4 недель.Почему возникает хронический кашельКашель — не какая?то отдельная болезнь, а всегда симптом другого заболевания или побочный эффект некоторых лекарств. В 90% случаев хронический кашель вызван постназальным затёком, астмой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, но бывают и другие причины.1. Постназальный затёкТак называют состояние, когда слизь из носа стекает в горло и раздражает его. Обычно это происходит, когда человек с простудным или аллергическим насморком или синуситом долго лежит, например спит. Человек не всегда чувствует першение, иногда просто начинает кашлять.Что делатьТут поможет лечение заболевания, которое вызвало насморк. Чтобы облегчить симптомы, нужно поддерживать высокую влажность в комнате, тогда слизь будет не такой густой, а значит, и раздражение будет меньше. Также можно попробовать спать на приподнятых подушках, чтобы она не застаивалась.2. АстмаЭто ведущая причина хронического кашля у детей. Также может быть одышка или хрипы, но иногда кашель — единственный симптом.Он может быть сезонным, особенно в холодное время года, может обостряться после физических нагрузок или вдыхания каких?то паров или запахов.Что делатьАстма — хроническое заболевание, которое будет прогрессировать и заметно снижать качество жизни, если его не контролировать. Поэтому нужно обратиться к терапевту или педиатру, если симптомы у ребёнка.3. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезньЕсли изжога бывает часто, возможно, дело в гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда содержимое желудка возвращается в пищевод. Во время сна кислоте проще попасть к горлу и связкам, поэтому по утрам появляются охриплость и кашель.Что делатьОт эпизодической изжоги можно защититься, если убрать из рациона жирную пищу, кофе, шоколад, мяту и некоторые другие продукты, а также не ложиться сразу после еды. С постоянной изжогой и кашлем нужно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы он назначил лечение.4. Приём некоторых лекарств от повышенного давленияКашель — частый побочный эффект ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). К этой группе относятся:эналаприл;фозиноприл;перидоприл;каптоприл и другие.Что делатьЕсли кашель появился после начала их приёма, нужно посоветоваться с лечащим врачом. Возможно, придётся поменять терапию.5. Инфекция дыхательных путейПростуда может проходить долго, до нескольких месяцев. Иногда на одну ОРВИ просто накладывается следующая, а иногда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.Кашель же может вызывать не только постназальный затёк, но и раздражение дыхательных путей из?за инфекции.Что делатьЕсли простуда постепенно проходит, просто остаётся кашель, то ничего страшного. Гораздо хуже, если снова поднялась температура и появилась жёлто?зелёная мокрота — это признаки присоединения бактериальной инфекции. Тут, возможно, понадобятся антибиотики. Так что обращайтесь к врачу.6. Хронический бронхитПри нём дыхательные пути воспаляются, их просвет сужается, а слизи становится больше. Кашель нужен, чтобы их очистить.Хронический бронхит чаще всего встречается у курильщиков и приводит к хронической обструктивной болезни лёгких, когда они теряют свою эластичность.Что делатьЕсли подозреваете, что у вас хронический бронхит, обратитесь к терапевту. Ну и не курите или бросьте прямо сейчас.7. Бронхоэктатическая болезнь лёгкихБронхоэктазы — это расширения стенок бронхов в виде мешочков. Они остаются после тяжёлых инфекций, таких как пневмония или коклюш, после грибкового заболевания аспергиллёза, а иногда образуются без видимой причины.В них застаивается мокрота, поэтому инфекции у таких пациентов возникают гораздо чаще остальных.Что делатьЧтобы обнаружить бронхоэктазы, нужно сделать рентгеновский снимок лёгких. Так что, если у вас хронический кашель, запишитесь к терапевту, чтобы он назначил обследование.8. Опухоль в лёгкихОна может вызывать кашель, но у очень немногих людей с кашлем есть опухоль. Насторожить должен резко изменившийся характер кашля у курильщика, кровь или отсутствие улучшений через месяц после отказа от сигарет.Что делатьОбразование может быть видно даже на рентгенограмме, но часто нужно более тщательное обследование. Терапевт может направить к онкологу, который назначит исследования.9. Эозинофильный бронхитЭто очень редкое заболевание. Оно напоминает астму и хронический бронхит, но есть и отличия: нет изменений на рентгенограмме лёгких, не меняются функциональные показатели дыхания.Обычно его ставят после исключения всех остальных причин.Что делатьЕсли эозинофильный бронхит не лечить, могут возникнуть необратимые повреждения и даже астма. Поэтому с хроническим кашлем лучше обследоваться у врача.Какие исследования могут потребоваться, если у вас хронический кашельЧтобы выяснить причину, врач расспросит о симптомах и проведёт осмотр. Часто после осмотра нужны и другие исследования.Флюорограмма, рентгенограмма или томография лёгких. Они позволят увидеть, как выглядят лёгкие, распознать признаки бронхита, бронхоэктазов и опухолей.Функциональные тесты. Они нужны при подозрении на астму. Пациент выдыхает в специальный прибор — спирометр, который определяет объём лёгких, скорость выдыхания и другие параметры.Тест на кислотный рефлюкс или гастроскопия. Эти исследования назначает гастроэнтеролог. С их помощью можно измерить кислотность в пищеводе и оценить, есть ли причины заброса желудочного содержимого, например слабость сфинктера — круговой мышцы, которая разделяет эти органы.