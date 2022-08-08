Врач объяснил, почему при похудении бесполезно считать калории

Подсчет количества потребленных калорий бесполезен, поскольку калорийность зависит не от энергетической ценности пищи, а от способа ее приготовления. Более того, даже если следовать таблицам калорийности, человек все равно не знает, сколько энергии он потребил в итоге. Чтобы не набирать вес, достаточно придерживаться полноценного питания и заниматься спортом, рассказал “URA.RU” Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания.По словам специалиста, даже при использовании таблицы калорийности и калькулятора белков, жиров и углеводов человек не может определить точное количество потребленной энергии, потому что “мы рассчитываем только математически, а не химически”.Кроме того, эксперт подчеркивает, что, чтобы не набрать лишний вес, достаточно придерживаться полноценной диеты с ограниченным количеством сахаров, транс-жиров и газированных напитков. Не стоит забывать и о физической активности.