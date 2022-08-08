Врач объяснил, почему при похудении бесполезно считать калории
По словам специалиста, даже при использовании таблицы калорийности и калькулятора белков, жиров и углеводов человек не может определить точное количество потребленной энергии, потому что “мы рассчитываем только математически, а не химически”.
Кроме того, эксперт подчеркивает, что, чтобы не набрать лишний вес, достаточно придерживаться полноценной диеты с ограниченным количеством сахаров, транс-жиров и газированных напитков. Не стоит забывать и о физической активности.
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