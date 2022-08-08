Какую пользу организму может принести пиво: диетолог Корновой

В пиве содержится ряд полезных и важных для здоровья минеральных веществ, напомнил врач-детолог Вадим Корновой.Корновой заметил в интервью, что вред алкоголя для человеческого организма является доказанным, но если употреблять пиво в малом количестве, то вряд ли это причинит серьезный ущерб.«300 граммов пива в неделю могут благотворно повлиять на организм», - сказал специалист «Известиям».Корновой заметил, что этот напиток является источником минералов, таких как фосфор, железо, магний, медь, калий, цинк. Также пользу приносит содержащийся в пиве хмель – благодаря ему тормозится размножение болезнетворных бактерий.Врач подчеркнул, что большое количество пива, потребляемого человеком, ассоциируется с повелением ряда нарушений, включая больные суставы, повышенную тревожность и агрессивность, проблемы со сном. Эксперт напомнил, что пенному напитку присущ мочегонный эффект, с которым тесно связан риск вымывания из организма сразу многих микроэлементов, необходимых для здоровых физических и психологических процессов.