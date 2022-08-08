Разрушает сердце и приводит к раку: 9 признаков системного воспаления в организме
Если воспаление переходит из защитной реакции в вялотекущий, почти незаметный, но длительный процесс — это называют системным воспалительным ответом или проще — системным воспалением. Оно уже не направлено на то, чтобы устранить повреждение тканей, побороть бактерии или вирусы. Агрессия перенаправляется на собственные сосуды, нервы или другие ткани тела, рецепторы, гормоны, белки. Раздраженная и перевозбужденная нервная система может поддерживать воспалительный ответ месяцами, годами и подобное может грозить аутоиммунными заболеваниями, проблемами с сердцем, сосудами, пищеварением и даже раковыми опухолями.
«Доктор Питер» обсудил проблему системного воспаления и его опасность для здоровья с врачом-терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко.
Симптомы сильно отличаются
Классические признаки воспаления, например, при простуде, обычно включают утомляемость, лихорадку, боль в суставах и мышцах. Но если это системное воспаление — классических жалоб может не быть. Более того, оно проявляется совершенно другими симптомами, которые длительное время могут принимать за совершенно иные патологии и не оцениваются в совокупности.
Нарушения равновесия, развитие резистентности к инсулину, постоянная мышечная слабость и непреодолимая усталость уже с утра, проблемы со зрением, не проходящее поражение кожи и многое другое — все это признаки системных воспалительных реакций. И если с этим не бороться, постоянное раздражение клеток, тканей может грозить их раковым перерождением. Обсудим, какие группы жалоб типичны для системного воспалительного синдрома.
Боль в спине или пояснице
Если в области позвоночника развивается хроническое воспаление, оно провоцирует боль в области бедер или шеи, скованность спины, особенно в утренние часы и преимущественно в нижней части (от последних ребер до крестца). Могут в итоге сформироваться серьезные проблемы — анкилозирующий спондилит (АС) и аксиальный спондилоартрит. Важно обсудить с врачом свое состояние, если боль в шее, пояснице или бедрах стала постоянной.
Сыпь и узелки на коже
Кожные симптомы, особенно сыпь, часто встречаются при различных аутоиммунных заболеваниях, вызывающих системное воспаление. Псориаз развивается в случае, когда иммунная система запускает воспаление, которое атакует клетки кожи. Но помимо него высыпания на коже могут вызвать и ревматоидные артриты. Это ревматоидные узелки, синдром Фелти, ливедо reticularis и ревматоидный васкулит.
Увеличение лимфатических узлов
Медицинский термим, отражающий увеличение лимфоузлов — лимфаденит. Боль в горле или простуда могут вызвать их увеличение. Как только ваше тело справится с вирусной инфекцией, вы почувствуете себя лучше, а размеры узлов вернутся к обычному состоянию. Но при системном воспалении они почти всегда больше нормы.
Избыточное производство слизи
Если вам постоянно нужно откашляться или высморкаться, это еще один признак воспаления. Слизь вырабатывается нижними дыхательными путями в ответ на воспаление. Выработку слизи может вызвать ряд воспалительных заболеваний, включая хронический бронхит, пневмонию, муковисцидоз и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).
Постоянная усталость
Если вы постоянно чувствуете усталость, несмотря на то, что много спите ночью, это может быть признаком того, что в организме постоянно идут воспалительные процессы. У вас будет мало энергии, потому что ваша иммунная система постоянно работает и расходует много ресурсов.
Если усталость и упадок сил вызывают у вас беспокойство, состояние продолжается две или более недель, несмотря на улучшение сна, снижение стресса, здоровое питание и отсутствие обезвоживания, нужно обязательно обратиться к врачу. Скорей всего, одним походом дело не ограничится — понадобится сдать несколько тестов.
Проблемы с пищеварением
Проблемы с пищеварением, которые связаны с воспалением, включают вздутие живота и газы, боль в животе, запор и диарею. Еще одно состояние — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), тоже может быть симптомом системного воспаления в организме. ГЭРБ — это расстройство пищеварения, при котором желудочный сок, пища или жидкости забрасываются из желудка в пищевод, раздражая его.
Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году в Журнале Американской ассоциации (JAMA), ГЭРБ может быть частью естественной воспалительной реакции организма. К сожалению, эта реакция приводит к повреждению пищевода.
Головокружение и неустойчивость
Воспалительные заболевания могут привести к повреждению нервных клеток. Тогда могут страдать нервные волокна, и человек может чувствовать головокружение, потерю равновесия или проблемы с ходьбой. Кроме того, системное воспаление провоцирует проблемы со зрением, внутренним ухом и чувствительностью, что тоже может нарушить работу внутреннего уха и мозга, приводя к шаткости и головокружению.
Сахарный диабет
Исследования показывают, что воспаление влияет на работу инсулина. Он контролирует уровень сахара в крови, а резистентность к инсулину из-за повреждения рецепторов может привести к повышению уровня сахара в крови. Постоянно высокий уровень сахара в крови может повредить нервы и клетки крови и привести к диабету.
Симптомы высокого уровня сахара в крови — повышенная жажда, головные боли, проблемы с концентрацией внимания, нечеткость зрения, частое мочеиспускание, усталость и потеря веса.
Частые тромбозы
У людей с системным воспалением может развиться гиперкоагуляция — состояние, при котором кровь слишком сильно сгущается. Гиперкоагуляция может привести к инсульту, сердечному приступу или легочной эмболии.
Сгусток крови в сердце или легком может вызвать боль в груди, одышку или дискомфорт в верхней части тела. Тромб в головном мозге вызывает головные боли, проблемы с пониманием речи, проблемы с речью и неспособность двигаться. Сгусток крови в глубоких венах вызывает боль, покраснение, повышение температуры и отек одной или обеих голеней.
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