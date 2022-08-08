Разрушает сердце и приводит к раку: 9 признаков системного воспаления в организме

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Мы знаем, что воспаление сопровождает различные инфекции, приводя к боли, отекам, красноте кожи и раздражению. Но иногда воспалительный процесс может затянуться надолго, тогда иммунная система постепенно разрушает тело.Если воспаление переходит из защитной реакции в вялотекущий, почти незаметный, но длительный процесс — это называют системным воспалительным ответом или проще — системным воспалением. Оно уже не направлено на то, чтобы устранить повреждение тканей, побороть бактерии или вирусы. Агрессия перенаправляется на собственные сосуды, нервы или другие ткани тела, рецепторы, гормоны, белки. Раздраженная и перевозбужденная нервная система может поддерживать воспалительный ответ месяцами, годами и подобное может грозить аутоиммунными заболеваниями, проблемами с сердцем, сосудами, пищеварением и даже раковыми опухолями.«Доктор Питер» обсудил проблему системного воспаления и его опасность для здоровья с врачом-терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко.Симптомы сильно отличаютсяКлассические признаки воспаления, например, при простуде, обычно включают утомляемость, лихорадку, боль в суставах и мышцах. Но если это системное воспаление — классических жалоб может не быть. Более того, оно проявляется совершенно другими симптомами, которые длительное время могут принимать за совершенно иные патологии и не оцениваются в совокупности.Нарушения равновесия, развитие резистентности к инсулину, постоянная мышечная слабость и непреодолимая усталость уже с утра, проблемы со зрением, не проходящее поражение кожи и многое другое — все это признаки системных воспалительных реакций. И если с этим не бороться, постоянное раздражение клеток, тканей может грозить их раковым перерождением. Обсудим, какие группы жалоб типичны для системного воспалительного синдрома.Боль в спине или поясницеЕсли в области позвоночника развивается хроническое воспаление, оно провоцирует боль в области бедер или шеи, скованность спины, особенно в утренние часы и преимущественно в нижней части (от последних ребер до крестца). Могут в итоге сформироваться серьезные проблемы — анкилозирующий спондилит (АС) и аксиальный спондилоартрит. Важно обсудить с врачом свое состояние, если боль в шее, пояснице или бедрах стала постоянной.Сыпь и узелки на кожеКожные симптомы, особенно сыпь, часто встречаются при различных аутоиммунных заболеваниях, вызывающих системное воспаление. Псориаз развивается в случае, когда иммунная система запускает воспаление, которое атакует клетки кожи. Но помимо него высыпания на коже могут вызвать и ревматоидные артриты. Это ревматоидные узелки, синдром Фелти, ливедо reticularis и ревматоидный васкулит.Увеличение лимфатических узловМедицинский термим, отражающий увеличение лимфоузлов — лимфаденит. Боль в горле или простуда могут вызвать их увеличение. Как только ваше тело справится с вирусной инфекцией, вы почувствуете себя лучше, а размеры узлов вернутся к обычному состоянию. Но при системном воспалении они почти всегда больше нормы.Избыточное производство слизиЕсли вам постоянно нужно откашляться или высморкаться, это еще один признак воспаления. Слизь вырабатывается нижними дыхательными путями в ответ на воспаление. Выработку слизи может вызвать ряд воспалительных заболеваний, включая хронический бронхит, пневмонию, муковисцидоз и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).Постоянная усталостьЕсли вы постоянно чувствуете усталость, несмотря на то, что много спите ночью, это может быть признаком того, что в организме постоянно идут воспалительные процессы. У вас будет мало энергии, потому что ваша иммунная система постоянно работает и расходует много ресурсов.Если усталость и упадок сил вызывают у вас беспокойство, состояние продолжается две или более недель, несмотря на улучшение сна, снижение стресса, здоровое питание и отсутствие обезвоживания, нужно обязательно обратиться к врачу. Скорей всего, одним походом дело не ограничится — понадобится сдать несколько тестов.Проблемы с пищеварениемПроблемы с пищеварением, которые связаны с воспалением, включают вздутие живота и газы, боль в животе, запор и диарею. Еще одно состояние — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), тоже может быть симптомом системного воспаления в организме. ГЭРБ — это расстройство пищеварения, при котором желудочный сок, пища или жидкости забрасываются из желудка в пищевод, раздражая его.Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году в Журнале Американской ассоциации (JAMA), ГЭРБ может быть частью естественной воспалительной реакции организма. К сожалению, эта реакция приводит к повреждению пищевода.Головокружение и неустойчивостьВоспалительные заболевания могут привести к повреждению нервных клеток. Тогда могут страдать нервные волокна, и человек может чувствовать головокружение, потерю равновесия или проблемы с ходьбой. Кроме того, системное воспаление провоцирует проблемы со зрением, внутренним ухом и чувствительностью, что тоже может нарушить работу внутреннего уха и мозга, приводя к шаткости и головокружению.Сахарный диабетИсследования показывают, что воспаление влияет на работу инсулина. Он контролирует уровень сахара в крови, а резистентность к инсулину из-за повреждения рецепторов может привести к повышению уровня сахара в крови. Постоянно высокий уровень сахара в крови может повредить нервы и клетки крови и привести к диабету.Симптомы высокого уровня сахара в крови — повышенная жажда, головные боли, проблемы с концентрацией внимания, нечеткость зрения, частое мочеиспускание, усталость и потеря веса.Частые тромбозыУ людей с системным воспалением может развиться гиперкоагуляция — состояние, при котором кровь слишком сильно сгущается. Гиперкоагуляция может привести к инсульту, сердечному приступу или легочной эмболии.Сгусток крови в сердце или легком может вызвать боль в груди, одышку или дискомфорт в верхней части тела. Тромб в головном мозге вызывает головные боли, проблемы с пониманием речи, проблемы с речью и неспособность двигаться. Сгусток крови в глубоких венах вызывает боль, покраснение, повышение температуры и отек одной или обеих голеней.