5 вредных мифов о питании

Существуют очень "упрямые" мифы, связанные с питанием, которые переходят из поколения в поколение. Не настала ли пора от них, наконец, отделаться?Молоко усугубляет симптомы простудыУпотребление молока не усугубляет простуду и не вызывает проблем с носовыми пазухами. Согласно распространенным мифам, если пить молоко, когда вы страдаете от простуды, болей в горле или проблем с носом, это усугубит простуду. Но исследователи давно доказали, что это совсем не так. Также весьма известное псевдоисследование, проведенное в Китае, показало, что белок казеин в молоке может вызывать рак. Это тоже абсолютный миф, в который не стоит верить. Если вы любите молоко, пейте его.Вы всегда должны принимать мультивитаминыМультивитамины хороши, когда их рекомендует врач. Это не означает, что вы должны получать пожизненный запас этого лекарства и принимать его каждый день. Ежедневный прием поливитаминов никак не повлияет на ваше здоровье и уж точно не станет барьером для болезней. Эксперты заключают, что поливитамины так не работают. Люди не становятся здоровыми от приема мультивитаминов. Если у кого-то дефицит витамина А, то врач порекомендует принимать именно добавки с витамином А, а не поливитамины.Стейк делает сильнееМногие люди, которые любят этот вид пищи, считают стейк питательной магией. Это правда, что у него много свойств, которые могут помочь в росте мышц, но это не лучший источник пищи для набора силы. Стейк содержит большее количество железа и B-12, но эти питательные вещества не помогают при дефиците. Нет никакой пищевой или биохимической причины, по которой стейк должен помочь набраться сил.Яичные желтки вредныЯйца содержат много холестерина, и люди предполагают, что большая часть его попадает в кровь. Но результаты исследований говорят об обратном. Потребление яиц никак не влияет на уровень холестерина. Эксперты одобрили употребление от одного до четырех яиц в день. Они подтвердили, что это не повредит вашему здоровью.Искусственные подсластители заставляют набирать весНесколько лет назад исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета сообщили, что диетические газированные напитки делают людей толстыми. На самом деле, это совсем не так. Они заявили, что каждая банка газировки, которую вы выпиваете, увеличивает вероятность набрать лишний вес на 41%. Это также неправда. Хотя напитки, содержащие искусственные подсластители, могут быть вредны для здоровья, они не способствуют набору веса.