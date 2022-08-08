Простой тест «сядь — встань» может предсказать, сколько вы проживете
Простые тесты-упражнения на баланс и координацию — отличные маркеры здоровья, уверены ученые.
Так, тест «фламинго» на способность сохранять равновесие, может предупредить о повышенном риске инсульта и даже смерти от любой причины. Выполнять его очень просто — надо простоять на одной ноге без опоры не менее 10 секунд. Сможете? Значит, с вашим здоровьем все в порядке. Это научный вывод.
В European Journal of Preventative Cardiology также был опубликован «тест», который исследователи назвали хорошим индикатором состояния сердечно-сосудистой системы и «предсказателем» риска ранней смерти.
В исследовании бразильских ученых принимали участие около 2 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 51 до 80 лет. Им было предложено выполнить упражнение — сесть на пол, скрестив ноги, и подняться назад — в положение стоя. При этом нельзя помогать себе руками и опираться на локоть или колено.
У тех, кто сделал упражнение на 10 баллов, риск смерти был ниже в пять-шесть раз, чем у тех, кто с трудом садился-вставал без поддержки.
Вот так надо выполнять тестовое упражнение
- Хорошо известно, что аэробная выносливость во многом связана с качеством нашей жизни, но исследование также показывает, что поддержание высокого уровня гибкости тела, мышечной силы и хорошей координации не только хороши для повседневной жизни, но и влияют на продолжительность жизни, — прокомментировал автор исследования в официальном отчете.
Только тест — не показатель
Некоторые эксперты утверждают, что тест на долголетие полезен, но может быть слишком ограниченным и упрощенным.
- Сила, мышечная масса, выносливость — все это связано со здоровьем и продолжительностью жизни, но я хотел бы предостеречь всех, кто видит в этом прямую зависимость, — сказал Грег Хартли, профессор Школы Миллера Университета Майами. — Например, если у кого-то болит колено, и он не может пройти тест, то это не означает, что он скоро умрет.
Другие эксперты отмечают, что любой человек вполне может натренироваться «садиться-вставать», и это никак не говорит о его здоровье.
- Просто в этот момент времени вы находитесь в довольно хорошем физическом состоянии, но я не верю, что это — показатель долголетия, — говорит Барбара Резник, профессор геронтологии Университета Мэриленда. — Здесь есть и генетический компонент. Некоторые люди просто физиологически сильнее и более скоординированы, чем другие.
Это не единственный тест-упражнение, связанный с высоким риском смерти, отмечают эксперты. Два года назад исследователи выяснили, что у мужчин, которые могут сделать более 40 отжиманий, гораздо ниже вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности.
А еще раньше учеными было доказано, что живут дольше те, кто быстрее ходит. Особенно это касается людей в возрасте 65+.
- Если ваш естественный темп — 3 км/ч или быстрее, то у вас гораздо меньше шансов умереть в ближайшие 10 лет, — заявляли исследователи.
Но в целом эксперты сходятся во мнении, что сильные мышцы и крепкие опорно-двигательный аппарат и кости, которые «работают» без боли, — однозначный показатель общего структурного здоровья человека. Как пример — японские долгожители могут продемонстрировать, как легко умеют вставать и садиться на татами, которыми покрывают полы жилых помещений.
- Я провел два дня в доме 103-летней женщины и видел, как она поднималась и опускалась с пола 30 или 40 раз, это примерно 30 или 40 приседаний в день, — рассказал в интервью исследователь Дэн Бюттнер.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctorpiter.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий