Простой тест «сядь — встань» может предсказать, сколько вы проживете

Гибкость и хорошая координация — важные показатели физического здоровья человека. Они говорят о состоянии мышц и суставов, сердца и легких. Учитывая это, ученые выяснили, какой простой тест может рассказать, какие именно у вас шансы на долголетие.Простые тесты-упражнения на баланс и координацию — отличные маркеры здоровья, уверены ученые.Так, тест «фламинго» на способность сохранять равновесие, может предупредить о повышенном риске инсульта и даже смерти от любой причины. Выполнять его очень просто — надо простоять на одной ноге без опоры не менее 10 секунд. Сможете? Значит, с вашим здоровьем все в порядке. Это научный вывод.В European Journal of Preventative Cardiology также был опубликован «тест», который исследователи назвали хорошим индикатором состояния сердечно-сосудистой системы и «предсказателем» риска ранней смерти.В исследовании бразильских ученых принимали участие около 2 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 51 до 80 лет. Им было предложено выполнить упражнение — сесть на пол, скрестив ноги, и подняться назад — в положение стоя. При этом нельзя помогать себе руками и опираться на локоть или колено.У тех, кто сделал упражнение на 10 баллов, риск смерти был ниже в пять-шесть раз, чем у тех, кто с трудом садился-вставал без поддержки.Вот так надо выполнять тестовое упражнение- Хорошо известно, что аэробная выносливость во многом связана с качеством нашей жизни, но исследование также показывает, что поддержание высокого уровня гибкости тела, мышечной силы и хорошей координации не только хороши для повседневной жизни, но и влияют на продолжительность жизни, — прокомментировал автор исследования в официальном отчете.Только тест — не показательНекоторые эксперты утверждают, что тест на долголетие полезен, но может быть слишком ограниченным и упрощенным.- Сила, мышечная масса, выносливость — все это связано со здоровьем и продолжительностью жизни, но я хотел бы предостеречь всех, кто видит в этом прямую зависимость, — сказал Грег Хартли, профессор Школы Миллера Университета Майами. — Например, если у кого-то болит колено, и он не может пройти тест, то это не означает, что он скоро умрет.Другие эксперты отмечают, что любой человек вполне может натренироваться «садиться-вставать», и это никак не говорит о его здоровье.- Просто в этот момент времени вы находитесь в довольно хорошем физическом состоянии, но я не верю, что это — показатель долголетия, — говорит Барбара Резник, профессор геронтологии Университета Мэриленда. — Здесь есть и генетический компонент. Некоторые люди просто физиологически сильнее и более скоординированы, чем другие.Это не единственный тест-упражнение, связанный с высоким риском смерти, отмечают эксперты. Два года назад исследователи выяснили, что у мужчин, которые могут сделать более 40 отжиманий, гораздо ниже вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности.А еще раньше учеными было доказано, что живут дольше те, кто быстрее ходит. Особенно это касается людей в возрасте 65+.- Если ваш естественный темп — 3 км/ч или быстрее, то у вас гораздо меньше шансов умереть в ближайшие 10 лет, — заявляли исследователи.Но в целом эксперты сходятся во мнении, что сильные мышцы и крепкие опорно-двигательный аппарат и кости, которые «работают» без боли, — однозначный показатель общего структурного здоровья человека. Как пример — японские долгожители могут продемонстрировать, как легко умеют вставать и садиться на татами, которыми покрывают полы жилых помещений.- Я провел два дня в доме 103-летней женщины и видел, как она поднималась и опускалась с пола 30 или 40 раз, это примерно 30 или 40 приседаний в день, — рассказал в интервью исследователь Дэн Бюттнер.