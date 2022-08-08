Диетологи назвали самые нужные витаминные добавки
Витамин D, но только если у вас дефицит
Рекомендуется принимать 600 МЕ витамина D в день, увеличивая дозу до 800 МЕ после 70 лет. Однако пациентам, испытывающим дефицит витамина D, врач может порекомендовать более высокие дозы.
Рыбий жир
«Рыбий жир получают из тканей жирных рыб, таких как тунец или сельдь, и используют в качестве пищевой добавки, которую можно принимать, чтобы обеспечить организм здоровым источником Омега-3 жирных кислот», — говорит доктор Джонстон.
Поскольку жирные кислоты Омега-3 помогают поддерживать кровоток в мозге, рыбий жир также известен, как помощь в решении проблемам памяти и психического здоровья, такими как послеродовая депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и деменция. ВОЗ рекомендует съедать одну-две порции рыбы в неделю, чтобы получить необходимое количество Омега-3.
Комплекс витаминов группы В
Добавки с комплексом витаминов группы В обычно содержат все восемь витаминов группы В в одной таблетке. Сюда входят В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В4 (пантотеновая кислота), В5 (пиридоксин), В7 ( биотин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (кобаламин).
Наш организм не хранит витамины группы В, а это означает, что ваш рацион должен ежедневно ими дополняться. Обычно с этим нет проблем у тех, кто придерживается хорошо сбалансированной диеты, но некоторые люди могут нуждаться в большем количестве витаминов группы В. В том числе беременные, пожилые люди, люди с определенными аутоиммунными заболеваниями, веганы или вегетарианцы.
Добавки могут также вызывать снижение стресса, беспокойства и депрессии, а также поддержку правильной работы мозга и нервной системы. Витамин B растворим в воде, и поэтому сложно получить его передозировку, однако рекомендуемые суточные дозы могут различаться в зависимости от пола.
Куркума
Куркума — это обычная домашняя приправа, используемая во многих рецептах, особенно в Индии, где эта специя играет важную культурную роль в блюдах и традиционных церемониях. Она окрашивает все, к чему прикасается, в желтый цвет, что является результатом активного ингредиента куркумы, куркумина. Он используется в качестве пищевой добавки для лечения широкого спектра состояний: аллергии, проблем с пищеварением, депрессии и т. д. В настоящее время нет единого мнения о том, сколько куркумы принимать, но без дальнейших исследований долгосрочных эффектов принимать высокие дозы не рекомендуется.
Мультивитамины, хотя лучше всего получать питательные вещества из пищи
Важно отметить, что поливитамины следует принимать не в качестве замены сбалансированной диеты и физических упражнений, а как способ заполнить некоторые пробелы, которые могут быть упущены в нашем повседневном питании.
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