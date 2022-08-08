Диетологи назвали самые нужные витаминные добавки

У каждого свое представление о том, что такое оптимальное здоровье, и хотя путь к достижению целей в области здоровья у разных людей разный, у миллионов людей есть одна общая черта — ежедневный прием пищевых добавок. С бесчисленными вариантами на выбор может быть сложно определить, какие из них подходят именно вам.Витамин D, но только если у вас дефицитРекомендуется принимать 600 МЕ витамина D в день, увеличивая дозу до 800 МЕ после 70 лет. Однако пациентам, испытывающим дефицит витамина D, врач может порекомендовать более высокие дозы.Рыбий жир«Рыбий жир получают из тканей жирных рыб, таких как тунец или сельдь, и используют в качестве пищевой добавки, которую можно принимать, чтобы обеспечить организм здоровым источником Омега-3 жирных кислот», — говорит доктор Джонстон.Поскольку жирные кислоты Омега-3 помогают поддерживать кровоток в мозге, рыбий жир также известен, как помощь в решении проблемам памяти и психического здоровья, такими как послеродовая депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и деменция. ВОЗ рекомендует съедать одну-две порции рыбы в неделю, чтобы получить необходимое количество Омега-3.Комплекс витаминов группы ВДобавки с комплексом витаминов группы В обычно содержат все восемь витаминов группы В в одной таблетке. Сюда входят В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В4 (пантотеновая кислота), В5 (пиридоксин), В7 ( биотин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (кобаламин).Наш организм не хранит витамины группы В, а это означает, что ваш рацион должен ежедневно ими дополняться. Обычно с этим нет проблем у тех, кто придерживается хорошо сбалансированной диеты, но некоторые люди могут нуждаться в большем количестве витаминов группы В. В том числе беременные, пожилые люди, люди с определенными аутоиммунными заболеваниями, веганы или вегетарианцы.Добавки могут также вызывать снижение стресса, беспокойства и депрессии, а также поддержку правильной работы мозга и нервной системы. Витамин B растворим в воде, и поэтому сложно получить его передозировку, однако рекомендуемые суточные дозы могут различаться в зависимости от пола.КуркумаКуркума — это обычная домашняя приправа, используемая во многих рецептах, особенно в Индии, где эта специя играет важную культурную роль в блюдах и традиционных церемониях. Она окрашивает все, к чему прикасается, в желтый цвет, что является результатом активного ингредиента куркумы, куркумина. Он используется в качестве пищевой добавки для лечения широкого спектра состояний: аллергии, проблем с пищеварением, депрессии и т. д. В настоящее время нет единого мнения о том, сколько куркумы принимать, но без дальнейших исследований долгосрочных эффектов принимать высокие дозы не рекомендуется.Мультивитамины, хотя лучше всего получать питательные вещества из пищиВажно отметить, что поливитамины следует принимать не в качестве замены сбалансированной диеты и физических упражнений, а как способ заполнить некоторые пробелы, которые могут быть упущены в нашем повседневном питании.