Почему мы переедаем? Диетолог назвала причины обжорства

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Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова перечислила наиболее распространенные причины обжорства и переедания.Каждый из нас наверняка испытывал чувство, когда вроде бы и не голоден, но ноги сами идут к холодильнику, а чувство насыщения не наступает, несмотря на килограммы съеденной еды.«Вы слышали что-нибудь об эмоциональном переедании? Люди, которые склонны к нему, используют еду для подавления или смягчения негативных эмоций. Часто после такого срыва человек чувствует вину или стыд, что приводит к циклу переедания», — говорит эксперт.По сути, в данной ситуации человек заедает свои негативные эмоции, не имея возможности победить стресс другими способами. Чаще всего мы избавляемся таким образом от проблем на работе, неудачах в личной жизни и так далее.Еда как будто заполняет образовавшуюся внутри пустоту и одиночество. Из-за этого некоторым людям свойственно путать истинное, физическое чувство голода и эмоциональное.Если вы склонны к перееданию, вам нужно в первую очередь научиться отличать физический и эмоциональный голод.Вот основные признаки. Физический голод не проходит со временем, наоборот, ему свойственно нарастать. Вам хочется не определенный продукт, а просто хочется есть. После еды есть устойчивое чувство насыщения, вы не можете есть бесконечно.При эмоциональном голоде чаще хочется съесть что-то конкретное (шоколадку, булочку, пирожное, банан и так далее). Вы объедаетесь, но насыщения все равно нет. А после обжорства наступает чувство вины.