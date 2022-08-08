Названы последствия дефицита витамина B6
Как отметила диетолог Джанель Онер Саяр, витамин B6 можно получить, употребляя такие продукты, как яичный белок, соевые бобы, бобовые, орехи, а также обогащенные злаки. При недостатке этого витамина может развиваться анемия, обусловленная сниженной выработкой эритроцитов. У человека фиксируется упадок сил, который проявляется в виде хронической усталости.
Может нарушаться защитная функция организма, в результате чего человек становится уязвимым для инфекционных агентов. Признаки недостатка B6 — онемение и покалывание пальцев рук и ног. У детей может наблюдаться беспричинная капризность, беременные женщины могут страдать от выраженной утренней тошноты. Другие признаки нехватки B6 — неспособность концентрировать внимание, спутанность сознания и забывчивость.
Как добавила Джанель Онер Саяр, содержание витамина B6 в стерилизованных кашах снижается на 50-70 процентов. Соответственно, люди, которые употребляют такие продукты и не получают B6 из других источников, находятся в группе риска.
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