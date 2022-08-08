Названы последствия дефицита витамина B6

Людям, которые постоянно ощущают усталость, которая не проходит даже после продолжительного отдыха, следует провериться на дефицит витамина B6.Как отметила диетолог Джанель Онер Саяр, витамин B6 можно получить, употребляя такие продукты, как яичный белок, соевые бобы, бобовые, орехи, а также обогащенные злаки. При недостатке этого витамина может развиваться анемия, обусловленная сниженной выработкой эритроцитов. У человека фиксируется упадок сил, который проявляется в виде хронической усталости.Может нарушаться защитная функция организма, в результате чего человек становится уязвимым для инфекционных агентов. Признаки недостатка B6 — онемение и покалывание пальцев рук и ног. У детей может наблюдаться беспричинная капризность, беременные женщины могут страдать от выраженной утренней тошноты. Другие признаки нехватки B6 — неспособность концентрировать внимание, спутанность сознания и забывчивость.Как добавила Джанель Онер Саяр, содержание витамина B6 в стерилизованных кашах снижается на 50-70 процентов. Соответственно, люди, которые употребляют такие продукты и не получают B6 из других источников, находятся в группе риска.